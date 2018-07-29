Milli okçuların yeni durağı Sofya

Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Grand Prix müsabakalarında Türkiye'yi 14 milli okçu temsil edecek.

Milli okçuların yeni durağı Sofya
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ANKARA (AA)- Okçulukta Avrupa Grand Prix müsabakaları Bulgaristan'da gerçekleştirilecek.

Son dönemde aldıkları madalyalarla dikkati çeken milli okçular, bu kez Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 31 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda boy gösterecek.

Avrupa Grand Prix müsabakalarında Türkiye'yi 14 sporcu temsil edecek.

Milli takım kadrosunda yer alan sporcular şunlar:

Klasik yay erkekler: Mete Gazoz, Erdal Meriç Dal, Fatih Bozlar, Samet Ak

Klasik yay kadınlar: Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun, Aybüke Aktuna, Selin Şatır

Makaralı yay erkekler: Demir Elmaağaçlı, Samet Can Yakalı, Evren Çağıran

Makaralı yay kadınlar: Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı, Ayşe Bera Süzer

Muhabir: Halil Ibrahim Avsar




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