Milli okçulardan Dünya Kupası'nda gümüş madalya

SAMSUN (AA) - Türkiye Klasik Yay Karışık Takımı, Samsun'daki Okçuluk Dünya Kupası Finalleri'nde gümüş madalya kazandı.

Batı Park'ta düzenlenen ve 32 sporcunun katıldığı finallerin ikinci gününde, klasik yay kadınlar ve klasik yay karışık takım müsabakaları yapıldı.

Türkiye Klasik Yay Karışık Takımı'nda yarışan Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, finalde karşılaştığı Güney Kore'ye 5-1 yenilerek gümüş madalyada kaldı.

Dünya Kupası Finalleri'nde Türkiye, şu ana kadar 1 altın ve 3 gümüş madalya kazandı.

Muhabir: Mustafa Çavuş



