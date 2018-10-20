Milli okçu zirvede kalıcı olmak istiyor

KAYSERİ (AA) - MURAT ASİL - Kadınlar makaralı yay kategorisinde dünya sıralamasında birinciliğe yükselen 23 yaşındaki milli sporcu Yeşim Bostan, başarısını devam ettirerek zirvede kalıcı olmak istiyor.

Kadınlar makaralı yayda uluslararası organizasyonlarda elde ettiği madalyalarla Türkiye'yi başarıyla temsil eden milli sporcu Yeşim Bostan, 2018 yılında kariyerinin zirvesine çıktı.

Dünya Şampiyonası'nda hem açık hem de salonda gümüş, Antalya'daki Dünya Kupası 2. ayağında altın madalya kazanan milli sporcu, eylül ayı başında Polonya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya elde ederek, kadınlar makaralı yay dünya sıralamasında bir numaraya yükselmeyi başardı.

Yeşim Bostan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıldır milli takım forması altında Türkiye'yi temsil ettiğini ve bu süreçte adım adım başarılara yürüdüğünü söyledi.

Bu sezon katıldığı müsabakalarda 5 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 8 madalya elde ederek dünya sıralamasında birinciliğe yükseldiğini belirten Yeşim, "Okçulukta 7'nci yılım, milli takımda ise 5'inci yılımı doldurdum. Şu an dünya sıralamasında bir numaraya yükseldim. Benim için çok güzel bir süreç oldu. Her sene adım adım başarılarımın üzerine bir yenisini daha ekleyerek bugünlere emin adımlarla geldim. Bu durum benim için çok gurur verici." diye konuştu.





- "Kariyerimde çok güzel bir yer edindim"





Okçuluğun bireysel bir spor olmasına rağmen arka planda önemli bir ekibin kendisine destek verdiğini, başarılarını da buna borçlu olduğunu vurgulayan Yeşim, şunları kaydetti:

"Bu sadece benim başarım değil. Bizi çalıştıran antrenörlerimizden sahamızı hazırlayan insanlara, federasyon yetkililerimizden kulüplerimize kadar herkesin başarımızda payı var. Atış çizgisinde tek başımıza olmamıza rağmen arkamızda onlarca kişinin desteğini hissettiğimiz bir spor yapıyoruz. Kariyerimde çok güzel bir yer edindim. Bugüne kadarki hedefim bir numara olmaktı, bunu başardım. Artık hedefim burada kalabilmek. İstikrarlı bir şekilde burada kalabilirsem bu benim için gerçek bir başarı olacaktır."