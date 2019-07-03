Milli motosikletçiler Avrupa'da piste çıkacak

ANKARA(AA) - Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Dünya Superbike Şampiyonası'nda Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Moto3 Şampiyonası'nda Can Öncü, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda da Bahattin Sofuoğlu hafta sonu İngiltere ve Almanya'da piste çıkacak.

Toprak Razgatlıoğlu, 4 bin 23 metrelik Donington Park Pisti'nde, 5 Temmuz tarihinden itibaren Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayağında mücadele edecek.

Turkish Puccetti takımıyla mücadelesini sürdüren milli sporcu, 5 Temmuz Cuma günü serbest antrenmanlara, 6 Temmuz Cumartesi günü de öğleden önce Superpole yarışına katılacak.

İngiltere’de 23 tur üzerinden gerçekleştirilecek ilk yarış 6 Temmuz Cumartesi günü, TSİ 16.00’da, yine 23 tur üzerinden koşulacak ikinci yarış ise 7 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00’da başlayacak.

Toprak Razgatlıoğlu, genel klasmanda 121 puanla altıncı sırada yer alırken, bağımsız pilotlar sıralamasında ise ilk basamakta bulunuyor.

Can Öncü, Almanya'da

Türkiye'yi, Dünya Moto3 Şampiyonası'nda temsil eden Can Öncü, 5-7 Temmuz tarihlerinde Almanya’da mücadele edecek.

3 bin 700 metrelik Sachsenring Pisti'ndeki Almanya Grand Prix'si, 5 Temmuz Cuma günü serbest antrenmanlarla başlayıp, 6 Temmuz Cumartesi günü sıralama yarışlarıyla sürecek.

Red Bull KTM Ajo Takımı ile mücadelesini sürdüren milli motosikletçi, 27 turdan oluşan sezonun dokuzuncu randevusu için 7 Temmuz Pazar günü TSİ 12.00'de pistte olacak.

Milli sporcu genel klasmanda 29. sırada yer alıyor.

Bahattin Sofuoğlu da İngiltere'de

Dünya Supersport 300 Şampiyonası'ndaki Türk sporcu Bahattin Sofuoğlu, 5 Temmuz Cuma günü serbest antrenmanlar bir gün sonra da Superpole yarışına çıkacak.

Turkish Puccetti Takımı ile Türkiye'yi temsil eden milli sporcu, 13 turluk İngiltere yarışı için 7 Temmuz Pazar günü TSİ 17.15’te gaza basacak.

Muhabir: Ömer Hakan Kibar