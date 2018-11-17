Milli maçın ardından





KONYA (AA) - UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup 4. ve son maçında İsveç'e 1-0 yenilerek C Ligi'ne düşen A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Mircea Lucescu, 87. dakikada yaptığı Hasan Ali Kaldırım-Ömer Bayram değişikliğinin taktiksel olmadığını belirtti.

Lucescu, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, 87. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın yerine Ömer Bayram'ı oyuna sokmasına ilişkin yöneltilen bir soru üzerine, "Sol bekin çıkıp yerine bir başka sol bekin girmesinin bir önemi yok. Bu sonucu da etkileyen bir şey değildi. Sonuçta Hasan Ali Kaldırım orada gerekli git-gelleri yapamıyordu. Oyunu biraz daha ileri itmek için değişikliği yaptık. Yoksa bu değişiklik taktiksel değildi." diye konuştu.





- Andersson: "Türkiye'yi yenmeyi bekliyorduk"





İsveç Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson, ikinci yarıda gösterdikleri performansla maçı kazandıklarını söyledi.

Karşılaşmada çok başarılı bir oyun sergilediklerini vurgulayan Andersson, "Türk takımı başarılı olmasına rağmen uyguladığımız taktikler neticesinde Türkiye'yi yenmeyi bekliyorduk. Kazanmış olmamız gurur verici." şeklinde konuştu.



Andersson, maçta daha fazla gol atmak istediklerini ancak 1-0'lık sonucun da kendilerini memnun ettiğini aktardı.

İkinci yarıda daha iyi oynadıklarını dile getiren Andersson, şunları kaydetti:

"Takımımız iyi bir performans sergiledi. Daha fazla gol beklemiştik ama 1-0'lık sonuç da bizi memnun etti. İkinci yarıda daha iyi oynadık. İkinci yarıdaki performansımız maçta galip gelmemizi sağladı. Türkiye ile yaptığımız ilk maça fiziksel olarak yorgun bir takımla çıkmıştık. Bu müsabakada ise taktiksel ve fiziksel olarak daha yüksek bir oyun sergiledik."



