Milli hentbolcular, 2020 Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi hedefliyor





ESKİŞEHİR (AA) - Hentbolda, 2020 Avrupa Şampiyonası 3. Eleme Grubu'nda yarın Kuzey Makedonya ile karşılaşacak Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın başantrenörü İlker Şentürk, bu maçı kazanıp kalan iki müsabakadan alacakları puanlarla Avrupa Şampiyonası'na katılmayı hedeflediklerini söyledi.

Şentürk, maçın yapılacağı Porsuk Spor Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, Eskişehir'in A Milli Hentbol Takımı'nın adeta evi haline geldiğini vurguladı.

Kentteki taraftar desteğinden mutluluk duyduklarını belirten Şentürk, şöyle konuştu:

"İyi bir ekip oluşturduk. Hedefimiz Kuzey Makedonya'yı yenerek, son iki maçtan alacağımız puanlarla 2020 Avrupa Şampiyonası'na gitmektir. Avrupa Hentbol Şampiyonası'na katılan ilk oyuncular ve teknik ekip olmak istiyoruz. Türk hentbolunu bir adım ileriye taşımayı amaçlıyoruz. Kuzey Makedonya maçına iyi hazırlandık. Taraftarın desteğiyle iyi maç çıkartacağımızı düşünüyorum. Vatanımız ve Türk bayrağı için çalışıyoruz, Türkiye'yi iyi temsil etmeye çalışıyoruz."

İlker Şentürk, maç öncesi takımda eksik oyuncu bulunmadığını dile getirdi.

A Milli Futbol Takımı'na İzlanda'da yapılan saygısızlığın hatırlatılması üzerine Şentürk, "Yapılanları doğru bulmuyorum. Biz de grupta İzlanda ile karşılaşacağız ve bu ülkeye gideceğiz. Bize de böyle bir uygulama yapılır mı diye kuşku yaşıyoruz. A Milli Futbol Takımımız, Türkiye adına en güzel cevabı sahada verecektir." ifadelerini kullandı.

Oyunculardan Ömer Ozan Arifoğlu ve Alp Eren Pektaş ise yarın taraftar desteğini hissetmek istediklerini anlattı.

Türkiye ile Kuzey Makedonya milli hentbol takımları, yarın saat 19.00'da Porsuk Spor Salonu'nda karşılaşacak.