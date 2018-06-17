Milli güreşçi Rıza Kayaalp, huzurevini ziyaret etti

YOZGAT (AA) - Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketi Yozgat'ta Alparslan Türkeş Huzurevi'ne ziyarette bulundu.

Kayaalp, huzurevinde ellerini öperek tek tek bayramlaştığı yaşlılarla, uzun süre sohbet etti.

Huzurevi sakinleri de her bayramda kendilerini ziyaret eden Kayaalp'e teşekkür edip, dua etti.

Ziyaret sonrası AA muhabirine açıklamada bulunan Kayaalp, her yıl olduğu gibi bu bayramda da huzurevi ziyaretinde bulunduğunu söyledi.

Huzurevi ziyaretini çok önemsediğini aktaran Kayaalp, "Burada kalanların bazılarının hiç akrabası yok, bazılarının çocuğu yok. Onların yanına gelmek, onlarla sohbet etmek, onları mutlu etmek, bana mutluluk katıyor. Her zaman da bu ziyaretlerime devam etmek istiyorum. Gerçekten de buraya gelinmesi, dedelerimizi, ninelerimizi görüp onlarla bayramlaşmak insanı sevindiriyor, mutlu ediyor." diye konuştu.

Kayaalp, ziyaretlerinde yaşlılardan dua istediğini anlatarak, "Buraya her geldiğimde onlarla uzun uzun sohbet ediyorum ve dua istiyorum. Zaten ben demeden kendileri diyorlar. 'İnşallah bir sonraki şampiyonada şampiyon olursun, sana her zaman dua ediyoruz' diyorlar ben de mutlu oluyorum. Ben de 'yeni bir şampiyonluk kazandıracağım, beni izlemeyi unutmayın' diyorum. Onlarda sağ olsunlar ellerinden geldiğince takip ediyorlar. Hem ülkemizi sevindiriyoruz, hem de huzurevinde kalan yaşlılarımızı sevindirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı