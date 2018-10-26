Milli güreşçi Metehan Başar finale çıktı

BUDAPEŞTE (AA) - Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 87 kiloda milli güreşçi Metehan Başar finale yükseldi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Papp Laszlo Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda grekoromen stil 87 kiloda Metehan Başar, yarı finalde mindere çıktı.

Rus Bekkhan Ozdoev'i 2-1 yenen milli güreşçi, adını finale yazdırdı.

Milli güreşçi, yarın akşam Ukraynalı Zhan Beleniuk ile altın madalya mücadelesine çıkacak.

Dünya şampiyonu milli güreşçi Metehan Başar, birinci turda Kanadalı Phillip Raweriio Barreiro'yu 9-0, ikinci turda Cezayirli Adem Boudjemline'yi 3-2 yenmiş, çeyrek finalde ise Gürcü Roberti Kobliashvili ile karşılaşmış ve 1-1 sona eren mücadelede son puanı aldığı için adını yarı finale yazdırmıştı.



Muhabir: Mehmet Yılmaz