Milli güreşçi Kerem Kamal'dan altın madalya

İSTANBUL(AA) - Slovakya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Kerem Kamal, altın madalya kazandı.

Trnava kentinde devam eden şampiyonada grekoromen stil 60 kiloda mindere çıkan Kerem Kamal, finalde Hindistanlı Vijay Vijay ile karşılaştı.

Milli güreşçi, müsabakayı 10-0 sayı tuşuyla kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

Türk Milli Takımı 3 madalyayla dördüncü oldu

Türk Milli Takımı, 1 altın ve 2 bronz olmak üzere elde ettiği 3 madalya ile bu stilde dünya dördüncüsü oldu.

Grekoromen stilde 4 altın ve 2 bronz madalya kazanan İran, dünya birinciliğini elde etti. Rusya, elde ettiği 2 altın ve 5 bronz madalya ile ikinci sırada yer aldı. Ermenistan ise 1 altın ve 2 bronz madalya ile sıralamada üçüncü oldu.

Türkiye'yi grekoromen stilde temsil eden güreşçilerden Kerem Kamal altın, Erkan Ergen ile Muhittin Sarıçiçek ise bronz madalya kazanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altın madalya sahibi Kamal'a tebrik

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kerem Kamal'ı kutladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Slovakya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kerem Kamal'a telgraf göndererek, tebrik ettiği belirtildi.

Muhabir: Emre Doğan-Yeşim Sert Karaaslan