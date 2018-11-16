Milli güreşçi Buse Tosun'dan altın madalya

İSTANBUL (AA) - Romanya'da devam eden 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadın milli takımı adına mücadele eden Buse Tosun altın madalyayı kazandı.

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen şampiyonada 72 kilo finalinde mücadele eden Buse Tosun, Rumen Rakibi Alexandra Nicoleta'yı 10-0 sayı tuşuyla yenerek altın madalyaya ulaştı.

Kadın milli takımı, şampiyonayı birer altın ve gümüş madalyayla tamamladı.

Organizasyonda erkeklerde serbest stil müsabakaları da başladı. Bu kategorideki ilk maçta 70 kiloda Enes Uslu, Belarus'tan Mikita Sauchanka'yı tuşla yendi. İkinci mücadelesinde Moldovalı Stefan Tonu'yu 10-0 sayı tuşuyla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Bu turda Moğol Temuulen Enkhtuya'yı da aynı şekilde yenen Enes Uslu, adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde Rus David Baev'in karşısına çıkan milli güreşçi, rakibine, ihtar puanın verilmesinin ardından 7-6 yenildi. Enes Uslu, yarın bronz madalya mücadelesi verecek.

97 kiloda mücadele eden Yunus Emre Dede ise çeyrek finalde ABD'li Kolin Raymond Moore'a 11-1 yenildi. Milli güreşçi, rakibinin finale çıkmasıyla repesaj mücadelesi verme hakkı yakaladı.

Şampiyonada 79 kilo güreşçisi Muhammet Lütfi Küçükyıldırım'ın yanı sıra Bekir Şahin 57 kiloda ve Utku Doğan 65 kiloda rakiplerine yenilerek elendi.

Organizasyonda yarın Ertuğrul Kahveci (61 kilo), Muhammet Akdeniz (74 kilo), Ahmet Özen (86 kilo), Semih Yazıcı (92 kilo), Hüseyin Mehmet Civelek (125 kilo) maçlarını yapacak.



Muhabir: Ercan Doğan