Milli futbolcu Merih Demiral sakatlandı

ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 19. haftasındaki önemli müsabakada Juventus, Roma'yı deplasmanda 2-1 yenerek lig liderliğine yükseldi.

Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanan ve 60 bin 513 futbolseverin izlediği müsabakayı hakem Marco Guida yönetti.

Karşılaşmaya konuk ekip hızlı başlarken henüz 3. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta arka direkte müsait durumdaki Merih Demiral, son dokunuşu yaparak topu ağlarla buluşturdu: 1-0. Bu, aynı zamanda milli futbolcu Demiral'ın Juventus formasıyla attığı ilk gol oldu.

Maçın 9. dakikasında Romalı Jordan Veretout’un Paulo Dybala’yı ceza sahası içinde düşürmesine hakem Guida penaltı kararı verdi. Cristiano Ronaldo, 10. dakikada penaltı atışını gole çevirerek farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Demiral'ın yerine De Ligt dahil oldu

16. dakikada Juventus atağında, yükseldiği hava topu sırasında yere kötü şekilde düşen Merih Demiral, sakatlık geçirdi. Maça devam etmek isteyen Demiral’ı Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri oyundan alarak Matthijs De Ligt’i oyuna soktu.

Roma’da sakatlanan Nicolo Zaniolo'nun yerine 35. dakikada milli futbolcu Cengiz Ünder, oyuna dahil oldu.

İlk yarıda başka gol olmayınca Juventus, soyunma odasına 2-0 üstün girdi.

Maçın ikinci yarısına Roma daha atak başladı.

65. dakikada Cengiz Ünder'in kafa vuruşunda topu kale çizgisinden çıkaran Alex Sandro'nun elle müdahale ettiği VAR kararıyla tespit edildi ve hakem Guida, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Diego Perotti, 67. dakikada farkı 1'e indirdi: 2-1.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince Juventus, Roma'yı 2-1 yendi. Bu sonuçla puanını 48'e yükselten siyah-beyazlı takım, dün puan kaybeden Inter'den liderlik koltuğunu devraldı. Juventus, Roma'yı yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Roma ise ligde sahasında oynadığı son iki maçtan da yenilgiyle ayrıldı ve bu sezonki 4. yenilgisini alarak 35 puanla 5. sırada yer buldu.

Diğer yandan, Roma kadrosundaki bir diğer milli futbolcu Mert Çetin, yedek kulübesinde olmasına rağmen bu maçta görev almadı.

Bu arada, karşılaşmayı Fransa'nın Lille takımında forma giyen ancak sakatlığı sebebiyle Roma'da tedavi gören milli oyuncu Yusuf Yazıcı da tribünden takip etti.

"Merih Demiral'ın sakatlığı ciddi olabilir"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında bir değerlendirme yapan Juventus Teknik Direktörü Sarri, maçın 60 dakikalık bölümünde iyi oynadıklarını belirterek, "Çok zor bir deplasmandan 3 puanla ayrıldığımız için memnunum." dedi.

Mücadelenin henüz 3. dakikasında attığı golle Juventus'u öne geçiren ancak 16. dakikada düşerek sakatlanan Merih Demiral'ın durumu da sorulan Sarri, "Merih’te burkulma var. Yarın sabahki kontrollere kadar ne olduğunu tam olarak bilemeyeceğiz. İlk izlenimim ciddi bir sakatlık olduğu yönünde." diye konuştu.

Juventus Teknik Direktörü, maç sırasında önemli sakatlık geçiren Roma’nın genç yıldızı Nicolo Zaniolo'ya da iyileşme sürecinde bol şans diledi.

Diğer yandan, milli futbolcu Merih Demiral'ın maçın ardından koltuk değneği ve mini ambulans yardımıyla Olimpiyat Stadı’ndan takım otobüsüne taşındığı görüldü.

Bu arada, Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala’dan da maçta sakatlanan takım arkadaşı Merih Demiral ile Romalı Zaniolo'ya destek mesajı geldi.

Dybala, Twitter’daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Demiral ve Zaniolo’nun sakatlıkları sebebiyle çok üzgünüm. Merih, seni daha güçlü ve çabuk dönmeni bekliyorum. Nicolo sana da bol şans diliyorum. Daha iyi şekilde döneceksin." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Roma’nın genç yıldızı Nicolo Zaniolo’nun durumuna ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun maç sırasında sağ diz ön çapraz bağıyla ilişkili menisküs yaralanması geçirdiğini ve bugün ameliyat edileceğini açıkladı.

İtalyan basınında da çıkan haberlerde, Zaniolo'nun iyileşmesinin zaman alacağı, genç oyuncunun sezonu kapatmış olabileceği belirtildi.

Instagram'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Size yemin ederim, skisinden daha güçlü döneceğim" ifadesini kullanan Zaniolo'ya, takım arkadaşlarının yanı sıra futbol dünyasının önemli isimlerinden destek mesajları geldi.