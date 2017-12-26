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Milli dartçı Uygunsözlü'den bir ilk daha

Milli dartçı Ümit Uygunsözlü, dünyanın en eski ve en prestijli dart organizasyonu olan BDO 2018 Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan ilk Türk oldu.

26 Aralık 2017 Salı 16:57
Milli dartçı Uygunsözlü'den bir ilk daha
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ANKARA (AA) - Büyük Britanya Dart Organizasyonunda (BDO) Doğu Avrupa sıralamasında zirveye çıkarak bir ilke imza atan milli dartçı Ümit Uygunsözlü, 1 yıl boyunca Avrupa'daki organizasyonlarda mücadele ederek Doğu Avrupa sıralaması için puan topladı ve BDO 2018 Dünya Şampiyonası'na kota kazandı.

Ümit Uygunsözlü, Londra'nın Lakeside kasabasında 6-14 Ocak 2018 tarihlerinde düzenlenecek ve 42 sporcunun mücadele edeceği Lakeside Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçına 7 Ocak tarihinde çıkacak.

Muhabir: Ö.Buğra Ersavaş

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BDOBDO 2018 Lakeside Dünya ŞampiyonasıDartMilli Dartçı Ümit UygunsözlüSağlık
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