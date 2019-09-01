Milli boksörlerin gözü altın madalyada

KASTAMONU

Bulgaristan'da yarın başlayıp 11 Eylül'de sona erecek Avrupa Gençler Boks Şampiyonası'na katılacak Genç Kız Milli Takımı, organizasyondan altın madalyalarla dönmek istiyor.

Milli boksörler, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde tamamladı.

Türkiye'nin kızlarda 9 sıklette madalya mücadelesi vereceği şampiyonada 48 kiloda Kübranur Dırmıkcı, 51 kiloda Hatice Akbaş, 54 kiloda Aycan Güldağı, 60 kiloda Evin Erginoğuz, 64 kiloda Gizem Özer, 69 kiloda Gülcan Arga, 75 kiloda Sena Erdoğan, 81 kiloda Elanur Sağit ve +81 kiloda Büşra Işıldar ringe çıkacak.

Hedef 4 altın madalya

Genç Kız Boks Milli Takımı Başantrenörü Fikret Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya çok iyi hazırlandıklarını belirtti.

Sporcuların moral ve motivasyon olarak iyi durumda olduğunu vurgulayan Taşdemir, "İyi bir başarı elde etmeyi amaçlıyoruz. Takımımızda 3 Avrupa şampiyonu var. Dünyada derecesi olan kızlarımız var. 6-7 sporcunun Avrupa tecrübesi ve madalyası bulunuyor. Avrupa Şampiyonası'nda hedefimiz 4 altın madalya. Tabii temennimiz bütün sıkletlerde madalya almak. Bunu başaracak gücümüz, kuvvetimiz var." diye konuştu.

Milli boksörlerin hedefi şampiyonluk

Mili boksör Evin Erginoğuz, kariyerinde Türkiye şampiyonluğu bulunduğunu dile getirdi.

Yeni hedefinin ise Avrupa şampiyonluğu olduğuna işaret eden milli boksör, "Bunun için çalışıyorum. Elimden gelenin fazlasını yapıyorum. Kademe kademe gidiyorum. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda istediğimi elde ederim." ifadelerini kullandı.

Milli boksör Aycan Güldağı da önceden kick boks yaptığını ve daha sonra boksa başladığını aktardı.

Geçen yıl Türkiye şampiyonu, Avrupa ikincisi ve dünya üçüncüsü olduğunu anlatan Aycan, "Hedefim Avrupa şampiyonu olmak. Bu doğrultuda çalışmalarıma devam ediyorum. Çok güzel bir kamp dönemi geçirdik. Hocalarımız çok ilgilendiler. Hepsine teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.