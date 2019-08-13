Milli basketbolcu Cedi Osman: Kimseden korkmuyoruz

İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, Uluslararası Basketbol Federasyonunun (FIBA) internet sitesine açıklamalarda bulundu.
Millilerin, ABD, Çekya ve Japonya ile mücadele edeceği E Grubu'nun zor bir grup olduğunu aktaran 24 yaşındaki basketbolcu, şunları kaydetti:
"Zorlu bir gruptayız. Japonya hakkında çok fazla bilgimiz yok ama gerçekten tehlikeli bir takım olduklarını biliyoruz. ABD, en güçlü kadrosuyla gelmiyor ancak derin bir kadroları var ve hala çok iyi NBA oyuncularına sahipler. Onları yenmek zor olsa da imkansız değil. En iyi oyunumuzu oynayıp maçları kazanmak ve grubu birinci bitirmek için çabalamalıyız. Bunun için iyi bir takıma sahibiz."
Cedi Osman, milli takımın olimpiyat vizesi alabilecek kapasitede olduğunu sözlerine ekledi.
Muhabir: Berad Büyük