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Milli atlet Salih Korkmaz dünya 5.'si oldu
17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden milli atlet Salih Korkmaz, erkekler 20 kilometre yürüyüşte dünya 5.'si oldu.
Spor 05.10.2019, 14:23
İSTANBUL (AA) - 17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Salih Korkmaz, erkekler 20 kilometre yürüyüş finalinde dünya 5.'si oldu.
Milli atlet Salih Korkmaz, 1.27.35'lik zamanlamayla yürüşü 5. sırada bitirdi.
Japon Toshikazu Yamanishi 1.26.34'lük zamanlamayla altın madalyanın sahibi olurken, Rusya'nın cezası nedeniyle bağımsız sporcu olarak şampiyonada mücadele eden Vasiliy Mizinov 1.26.49 ile gümüş, İsveçli Perseus Karlström ise 1.27.00 ile bronz madalya aldı.
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