Milli amputecilerden TSYD Ankara Şubesi'ne ziyaret





ANKARA (AA) - Ampute Futbol Milli Takımı oyuncularından Rahmi Özcan, Feyyaz Gözüaçık ve Fatih Şentürk, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'ni ziyaret etti.

Dernek binasında yapılan görüşmede milli futbolcular, gazetecilerle sohbet ederek, Avrupa şampiyonluğu ve Dünya Kupası'nda elde edilen ikincilikle ilgili açıklamalarda bulundu.

Rahmi Özcan, Avrupa Şampiyonası sonrasında Türkiye'de ampute futbolunun çok büyük bir gelişim gösterdiğini belirterek, 24 olan kulüp sayısının 28'e, 500 olan futbolcu sayısının da binin üzerine çıktığını söyledi.

Meksika'nın ev sahipliğinde organize edilen Dünya Kupası'na yaptıkları 7 kampla hazırlandıklarını vurgulayan Rahmi, gruptaki rakiplerini farklı sonuçlarla geçtiklerini hatırlattı.

Final maçında Angola ile oynadıklarını vurgulayan Rahmi, "Çok iyi oynadık ve çok pozisyona girdik. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Biz daha teknik bir ekip olduğumuz için zeminin bizi etkilediğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Final maçının penaltı atışlarına gittiğini dile getiren milli futbolcu, Anlam veremediğimiz şekilde penaltı atışları sırasında bir karmaşa oldu. Takımın penaltıcılarından, penaltı atmayanlar oldu. Son penaltıyı kaptan attı, o da kaçırdı. Nasibimizde bu varmış." değerlendirmesinde bulundu.

Rahmi Özcan, A Milli Takımı'nın yaşadığı düşüşe karşın Ampute Milli Takımı'nın yükselişte olduğunun hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:

"A Milli Futbol Takımı yeni oyunculardan kurulu. Belki hoca ile uyum sağlanamamış da olabilir, bilemiyorum. Tüm samimiyetimle söylüyorum, 4 kez dünya üçüncüsü olduk, hiç konuşulmadık. Bundan da gocunmadık. Keşke biz Avrupa şampiyonu olmasaydık da A Milli Takım başarılı olsaydı. Biz engelli bir branşız. Çok gündemde kalamıyoruz ama onlar 80 milyonun takımı. Onların dünya platformunda başarılı olmasını çok istiyoruz. İnşallah bizden daha iyi konumlara gelecekler."

Milli oyunculardan Feyyaz Gözüaçık, Dünya Kupası'na favori olarak gittiklerini, elde ettikleri ikinciliğin kendilerini tatmin etmediğini belirtti.

Dünya şampiyonluğunu çok istediklerini, ikinciliğin kendilerini üzdüğünü anlatan Feyyaz, "İsteyen bir takım vardı ama kısmet olmadı. İnşallah önümüzdeki yıllarda kupayı kazanırız. Avrupa şampiyonluğunu aldık, umuyorum ki Dünya Kupası'da ülkeye gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Şentürk ise elde edilen ikinciliğin aslında büyük bir başarı olduğunu ancak favori olmaları nedeniyle bu dereceye sevinemediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Son penaltıyı Osman (Çakmak) ağabeyin yerine başka birinin kullanmasını isterdim. Çünkü o takımın penaltıcısı değil. Bir ağabey olarak sorumluluk aldı ama sonuçta kaybettik. Elimizde olan bir şampiyonluğu vermiş gibi olduk. Yine de onun canı sağolsun. Türkiye'de ampute ligi çok güçlü. İnanın oradaki maçlar da lig usulü oynansaydı, herkesi yenebilecek güçteydik. Bu kadar güçlü bir ekibin, penaltılarla kaybetmesi büyük bir üzüntü yarattı. Ben hala üzüntüyü atlatamadım. Dünya Kupası 4 yılda bir yapılıyor. Bu başarılı jenerasyon yakalanmışken, şampiyon olmalıydık. Futbol şansı hiç bizden yana olmadı."

Milli sporcular, ziyaret sonrasında gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.



