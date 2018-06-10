Milletvekili adayı Alperen'den MKE Ankaragücü'ne ziyaret

ANKARA (AA) - MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Ankara 3. Bölge milletvekili adayı Bahadır Alperen, MKE Ankaragücü Kulübünü ziyaret etti.

Alperen, MKE Ankaragücü Kulübünü ziyaret ederek, Kulüp Başkan Vekili Metin Akyüz ile bir araya geldi.

Ziyarette, sarı-lacivertli takımın art arda elde ettiği şampiyonluklarla Spor Toto Süper Lig'e yükselmesi nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getiren Alperen, "Şanlı Ankaragücümüzün şampiyonluk kupasını görmek bugüne nasip oldu. Ankaragücü'nün iki sene üst üste şampiyon olması, Ankara'da bir bayram havası yarattı." dedi.

Alperen, şampiyonlukta emeği geçen başta MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner ve Başkan Vekili Metin Akyüz'e teşekkür ederek, sarı-lacivertli kulübün çok daha büyük başarılar elde edeceğine inandığını söyledi.

MHP olarak Cumhur İttifakı çatısı altında ülkeyi yönetmeye talip olduklarını dile getiren Alperen, "Sayın Cumhurbaşkanına ve partimize vatandaşlarımızdan oy talep ediyoruz. Daha güçlü bir Türkiye'nin ve geleceğin teminatı MHP'dir. Bu vesileyle yaklaşan Ramazan Bayramı'nın Türk ve islam alemine hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkan Vekili Metin Akyüz ise Bahadır Alperen'in çok iyi bir Ankaragücülü olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Kendisinin Ankaragücü sevgisi tartışılmaz. Biz, Ankaragücü sevgisi olan herkesi daha iyi yerlerde görmek istiyoruz. Sayın Bahadır Alperen, uzun yıllardır maçlarımızı takip eder, kendisinin geldiği hiçbir deplasman maçını kaybetmedik. Ankaragücü'nün yokluk dönemlerinde bile Sayın Alperen'in büyük destekleri olmuştur. Çıktığı yolda kendisine başarılar diliyoruz."

Bahadır Alperen ve Metin Akyüz, görüşme sonrasında şampiyonluk kupasıyla fotoğraf çektirdi.