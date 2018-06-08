Mevlüt Erdinç'in babası son yolculuğuna uğurlandı

YOZGAT (AA) - Medipol Başakşehir'de forma giyen futbolcu Mevlüt Erdinç'in 70 yaşında vefat eden babası Mehmet Erdinç'in naaşı defnedildi.
Tedavi gördüğü Yozgat Şehir Hastanesinde hayatını kaybeden baba Erdinç için Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Erbek köyünde cenaze töreni düzenlendi.
İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Erdinç'in naaşı köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze namazına Erdinç'in yakınları, Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, İlçe Müftüsü Emrah Kandemir, AK Parti Sarıkaya İlçe Başkanı Bülent Doğan ve vatandaşlar katıldı.