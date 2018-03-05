Messi rekora doymuyor

ANKARA (AA) - HÜSEYİN BURAK DEMİRER - Resmi maçlarda 600 gole ulaşan Barcelona'nın Arjantinli forvet oyuncusu Lionel Messi, bunu başaran 7. futbolcu oldu.

Real Madrid'in Portekizli golcüsü Cristiano Ronaldo'dan sonra Barcelona'nın Arjantinli forvet oyuncusu Lionel Messi de resmi maçlarda 600 gol barajını geçmeyi başardı. Messi, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 27. haftasında Atletico Madrid'e attığı golle "600'ler kulübü"ne girdi.

30 yaşındaki futbolcunun, kulüp formasıyla lig ve ulusal kupalar, kıta içi turnuvalar (UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, vb.), FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yanı sıra milli takım düzeyindeki turnuva ve A milli takımlar arasındaki hazırlık maçlarındaki gol sayısı 600'e çıktı.

Barcelona A Takımı formasını 16 Ekim 2004'ten bu yana giyen Messi, La Liga'da 373, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 98, İspanya Kral Kupası'nda 47, İspanya Süper Kupası'nda 13, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 5, UEFA Süper Kupası'nda da 3 gol kaydetti. Messi, Arjantin Milli Takımı formasıyla da 61 kez ağları sarstı.

3 Haziran 2017'deki UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Juventus filelerini 2 kez havalandırarak "600'ler kulübü"ndeki yerini alan Cristiano Ronaldo'nun ise Sporting Lizbon, Manchester United ve Real Madrid kulüplerinde 559, Portekiz Milli Takımı formasıyla da 79 olmak üzere 638 golü bulunuyor.

Cristiano Ronaldo'dan sonra adını, Josef Bican, Romario, Pele, Ferenc Puskas, Gerd Müller gibi futbol tarihinin efsaneleri arasına yazdıran Messi, kariyerindeki resmi maçlarda 600 gole ulaşan 7. oyuncu olarak kayıtlara geçti.

İlk 5'teki efsanelere yetişmek zor

2000'lerin başından beri yeşil sahalara damga vuran ve futbolun popülerliğini artırmasında büyük rol oynayan Ronaldo ve Messi'nin, tarihin en skorer 5 futbolcusuna yetişmesi pek de kolay görünmüyor. Çünkü önlerindeki en yakın isim Gerd Müller'i yakalamak için Ronaldo'nun 97, Messi'nin ise 135 gole ihtiyacı var.

Kariyerinin 16. sezonunu oynayan 33 yaşındaki Ronaldo'nun, 2017-18 sonrası 2 sezon daha benzer istatistikleri yakalaması, 14. sezonuna çıkan 30 yaşında Messi'nin de gol sayısı standardını 3 sezon daha sürdürmesi gerekiyor.