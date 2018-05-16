Messi: Neymar'ı Real Madrid'de görmek korkunç olur

İSTANBUL (AA) - Barcelona'nın Arjantinli yıldız futbolcusu Lionel Messi, Neymar'ın Real Madrid'de oynaması halinde kabul etmekte zorlanacağını söyledi.

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Messi, Arjantin'in TyCSports televizyon kanalına değerlendirmelerde bulundu.

Messi, Fransa'nın Paris Saint-Germain ekibinde forma giyen eski takım arkadaşı için, "Neymar'ı Real Madrid'de görmek korkunç olur. Hepimizin kabul etmekte zorlanacağı bir karar olur ve bunu ona da söyledim." dedi.

"Benim için buradan daha iyi bir yer yok"

Barcelona'dan ayrılmayı düşünmediğini aktaran yıldız futbolcu, "Dünyanın en iyi takımında oynuyorum. Benim için buradan daha iyi bir yer yok. Her sezon tüm kupalar için savaşıyorum. Bir şeyleri kanıtlamak için başka bir takıma gitmeye ihtiyaç duymuyorum." açıklamasını yaptı.

Kimseyle rekabet etmediğini aktaran Messi, "Cristiano Ronaldo ile de yarışmıyorum. Gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olmakla ilgilenmiyorum. Her sezon kendimi geliştirmeye çabalıyorum." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Serhat Bağbars