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Mert Çetin'den eski takımı Gençlerbirliği'ne ziyaret
Gençlerbirliği altyapısından yetişen ve sezon başında İtalya'nın Roma ekibine transfer olan Mert Çetin, eski takımına ziyarette bulundu.
Spor 25.12.2019, 19:57
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İSTANBUL (AA) - Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamada, İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanı takip eden Mert Çetin'in, eski takım arkadaşları ve tanıdıklarıyla hasret giderdiği belirtildi.
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