Son Dakika

Mert Çetin'den eski takımı Gençlerbirliği'ne ziyaret

Gençlerbirliği altyapısından yetişen ve sezon başında İtalya'nın Roma ekibine transfer olan Mert Çetin, eski takımına ziyarette bulundu.

Spor 25.12.2019, 19:57
2
Mert Çetin'den eski takımı Gençlerbirliği'ne ziyaret
banner230

İSTANBUL (AA) - Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamada, İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanı takip eden Mert Çetin'in, eski takım arkadaşları ve tanıdıklarıyla hasret giderdiği belirtildi.

Genç futbolcunun, idman sonrası teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile de sohbet ettiği aktarıldı.

#spor
Yorumlar (0)
banner287
banner269
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 25 Aralık 2019
İmsak 06:22
Güneş 07:50
Öğle 12:46
İkindi 15:12
Akşam 17:32
Yatsı 18:56

Gelişmelerden Haberdar Olun

@