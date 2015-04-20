Mersin İdmanyurdu’na Son Dakika Şoku

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Mersin İdmanyurdu sahasında konuk ettiği Akhisar Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bu sezon en iyi oynadıkları maçlardan bir tanesini oynadıklarını ifade ederek, "Özellikle gol attıktan sonra birçok pozisyon yakaladık. Biz gol atmalıyken gol yedik. Futbolun içinde olan şeyler. Girdiğiniz pozisyonları değerlendirmeniz gerekiyor. Bunları atamasan, değerlendiremesen, zamanı çok iyi şekilde kullanamazsan böyle sıkıntılar yaşarsın. En iyi oynadığımız maçlardan bir tanesiydi. Maalesef berabere bitirdik. Ligin sonunda kimin kimin yeneceği belli olmayan maçlar oynuyoruz. Giden 2 puana çok üzüldük. Oyun içinde olan şeyler. Hakem düdüğü çalmadan maç bitmiyor. Gelen fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor. Maçın başından sonuna kadar oyuncularımın gösterdiği mücadeleden memnunuz. Futbolun içinde olan şansızlık bizi yakaladı. Yapacak bir şey yok. 7 tane maçımız var. Bunları çok iyi şeklide bitirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.Roberto Carlos ile maç sonrası yaşadığı olayla ilgili de Çalımbay, "Onun yaptığı yanlıştı. Çünkü biz hakeme itiraz ettik. Faul çalındı, dakika da vardı. Faul atılmadan maçı bitirdi. Biz ona itiraz ederken onun el hareketiyle bizim futbolcuların çok konuştuğunu ve sahanın içine girdi. Bizim oyunculara, yardımcım Cengiz hocaya konuşmaya başlayınca biz sen karışma dedik. Oda kendisi faulle alakası olmadığını, çok konuşuyor dedi herkes için. Futbolun içinde olan şeyler. Bir gerginliktir olabilir. Öyle kırıcı, üstünde çok durmaya gerek yok" dedi.AKHİSAR BELEDİYESPOR CEPHESİAkhisar Belediyespor Teknik Direktörü Roberto Carlos ise oyuncularını mücadelelerinden dolayı kutlayarak, "Bugün Akhisahar kendi evinde oynuyor gibi rahat oynadı. Takımımın sergilediği oyun gerçek futbol. İlk dakikadan son dakikaya kadar hiç pes etmediler. Penaltı konusunda halen tereddütlerim var. 4. hakem penaltıyı verdi. Bütün hafta boyunca çalışıyoruz bu maçlardan galibiyet için. Rakip taraftarlar bile bizi alkışlıyor. Mersinli taraftarlara da teşekkür ediyorum. Beraberlik galibiyet kadar zevkliydi. Böyle devam ederse hepimiz mutlu oluruz" diye konuştu."RIZA HOCA BENİM İÇİN BİR PROFESÖR"Rıza Çalımbay ile maç sonrası yaşadığı sıkıntıyla ilgili de Carlos, "Fazla bir şey olmadı orada. Sadece ben maç bittikten sonra hakemin yanına gittim. Bazı kararların doğru verilmesi konusunda uyaracaktım hakemi ama Mersin’in hocası Rıza Bey biraz yanlış anladı galiba. Ben Rıza Hocaya zaten saygılıyım. Çalışmalarını çok takdirle karşılıyorum. Rıza Hocaya tek söylediğim hakemlere karşı çok konuşmamasıydı. Bağırarak maç kazanılmaz, top oynayarak maç kazanılır. Rıza hoca gördü ki benim takım daha iyi oynuyor o yüzden hakeme baskı kurarak maçı kazanırım diye sandı. Olmayan bir penaltı ve İsmail’e verilen bir sarı kart. Ben rakip takımın hocalarıyla ya da yardımcı hocalarıyla tartışmayı sevmeyen biriyim. Buradan da Rıza hocadan özür diliyorum, yanlış anlaşılma olduğu için. Ben buraya kazanmaya geldim. Stat çok güzel, yeni stat, zemin çok iyi, ben sadece top oymaya geldim. Ben sadece Rıza hocaya neden bu kadar hakeme konuşuyorsun dedim. Dokunduğunuz zaman futbolcular kendini yere atıyordu hakem de ister istemez faul veriyordu. Futbolda temas olması gerekiyor. Herhangi bir başka bir problem yok. Ben bugün takımımın sergilediği futboldan çok mutluyum, bana galibiyet kadar zevk verdi. Rıza hoca benim için bir profesör. Onun için de tartıştığım için ben de kendimi kötü hissettim. Şimdi gidip sarılacağım özür dileyeceğim" ifadelerini kullandı.