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Merih Demiral 6-7 ay sahalardan uzak kalacak
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, milli futbolcu Merih Demiral'ın ameliyat edildiğini ve 6-7 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Spor 14.01.2020, 23:39
İSTANBUL (AA) - Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Serie A'nın 19. haftasında Roma ile deplasmanda oynanan maçın 16. dakikasında sakatlanan Merih'in Avusturya'nın Innsbruck kentinde başarılı bir operasyon geçirdiği kaydedildi.
Juventus Kulübü, 21 yaşındaki futbolcunun 6-7 sahalardan uzak kalacağını bildirdi.