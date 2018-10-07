Medipol Başakşehir'den 'VAR' tepkisi

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, karşılaşma sonrasında basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Elia'nın ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü nü değerlendiren Avcı, şöyle konuştu:

"Benim kulübeden bunu görmem mümkün değil. VAR sistemi o arada bozulmuş galiba. Bu da ilk defa bizim başımıza geldi sanırım. Pozisyona sonrasında ekranda baktığımda, gol gözüküyor. Ofsayt değil gibi gözüküyor. VAR sisteminde arızanın bize denk gelmesi şanssızlık. Yapacak bir şey yok. Bir şey diyemiyorum. Oyun içinde olan bir şey." dedi.

Fenerbahçe'nin son iki maçında sistem değişikliğine gittiğini ve buna göre hazırlandıklarını anlatan Abdullah Avcı, şöyle konuştu:

"Bizim temel felsefelerimiz, top rakipteyken baskı yapmak, direk oynamak ve ikinci topları almaktı. Rakibe ilk yarıda 2 pozisyon verdik. Baskıyı Mossoro yapıyorsa, diğer iç oyuncumuzun da ona eşlik etmesi gerek. Topu hızlandırmamız ve atak sonuçlandırmamız gerekiyordu. Fenerbahçe deplasmanında kazanabilirdik. Son saniye içinde onların da pozisyonu var, kaybedebilirdik de. Oyunun içindeki olumluları cebimize koyacağız. Mossoro'ya daha fazla yardımcı olmamız gerekiyor. 34 yaşında ama en çok koşan oyuncuydu. 6-7 futbolcu takım oyununu ayakta tutar. 3-4 futbolcuda düşüklük olursa, bu tüm takım oyununu etkiliyor. Kazanmadık, kaybetmedik. Arada bir maçtı."

Abdullah Avcı, bu sezon da hedeflerinin şampiyonluk olduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"İki sene önce 33 hafta, geçen sene 34 hafta şampiyonluk yarışının içinde olduk. Bu sene 8. haftayı sıkıntılarla geçirdik. Kaliteyi ve hızı yükselttiğimizde iddialı olacağız. Geçen sene de açıklamıştım, bu yarışın içinde olabilmek bizim için harika bir duygu. Bunu hakediyoruz. Eksiklerimiz var mıdır? Vardır. Yarışın içinde 4-5 takım olacaktır. Fenerbahçe'yi bugünü ile değerlendirmemek gerek. Yüz senelik kulüplerle yarışabilmek harika bir duygu. Sonuna kadar bu yarışın içinde olmak asıl hedeflerimizden bir tanesi."

Elia: Golümü çaldılar

Medipol Başakşehirli futbolcu Eljero Elia ise Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi arızalandığı için yan hakemin uyarısıyla verilen kararın geçerli olduğu pozisyon hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Elia, Twitter hesabından, "Yemin ederim bunun futbolla ilgisi yok. Onlar golümü çaldılar." mesajını yayımladı.

Hollandalı futbolcu, gazetecilere yaptığı açıklamda da golün atıldığı sırada VAR sisteminin çalışmıyor olmasının ve golün verilmemesinin kendilerini çok üzdüğünü dile getirdi.

Bir takımın rakibiyle yapacağı maç öncesi yoğun çalışma dönemi geçirdiğine dikkati çeken Elia, şunları söyledi:

"Verdiğimiz emekler, bu kadar basit ve adil olmayan bir şekilde alınınca, çok canımız yandı. Çok üzgünüz. Keşke böyle olmasaydı ama nizami golümuz bu kaostan dolayı verilmedi. O zaman biz hiç futbol oynamayalım, hiç maça çıkmayalım. Eğer buraya gelip mücadele ediyorsak, emeğimizin karşılığını almak isteriz. Ne yazık ki bugün emeğimiz bizden alındı. Hakemlerin art niyetli olduğunu düşünmüyorum. Onları bu şekilde yargılayamam."

Başkan Gümüşdağ: Rezalet kararla nizami gol verilmedi

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da karşılaşma sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sahaya iyi yansıyan bir mücadele vardı. İki takım da mücadele etmeye çalıştı fakat bütün güzellik bir kenarda kaldı. Sayın Serkan Çimen'in rezalet kararıyla nizami bir gol verilmedi. Çok enteresan, ofsayttan gelen bir pozisyon değil. Serkan Çimen bayrağı neden kaldırdı? O da bilmiyor."

Ligin zirvesini ilgilendiren çok önemli karşılaşmalar oynandığını vurgulayan Gümüşdağ, şöyle devam etti:

"Hem şaşkınım hem de Serkan Çimen'i Allah'a havale ediyorum. Ne diyeyim? Üzülüyoruz çünkü nizami bir gol var. Soyunma odasına girdiğimde Elia ağlıyordu. Çünkü hak ettiği bir gol verilmedi, iptal edildi. Özellikle takipçisi olacağız. Federasyonu göreve çağırıyorum. Bu hafta Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili kesilmeler oldu. Bu maçta da 3 dakika kesildi. Hakemlerin de şapkayı önüne indirmesi lazım. VAR 3 dakika kesildiğinde nasıl kararlar verdiklerini hepimiz gördük. Lütfen kimsenin hakkı yenmesin. Bu anlamda Serkan Çimen'in golü iptal etmesini Başakşehir ailesi olarak kınıyoruz. Şaşkınız ve bu rezalet kararı hiçbir şekilde kabul etmiyoruz."

Kulüpten de tepki geldi

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Elia'nın golünün iptal edilmesine tepki koydu.

Kulübün, resmi Twitter hesabından, Elia'nın attığı golün videosu, "Kötü niyet VAR!" mesajı ile paylaşıldı.

Muhabir: Hilmi Sever-Süha Gür