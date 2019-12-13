Medipol Başakşehir'den tarihi zafer

MÖNCHENGLADBACH (AA) - UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6. ve son haftasında, deplasmanda Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) lideri Borussia Mönchengladbach'ı 90+1. dakikada bulduğu golle 2-1 yenen Medipol Başakşehir tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında grup aşamasını geçmeyi başardı.

Başakşehir UEFA Avrupa Ligi’nde grubunda lider olarak tur atladı

Beş yıldır üst üste Avrupa kupalarında mücadele eden turuncu-lacivertli ekip, İtalyan ekibi Roma ve Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach gibi güçlü takımların yer aldığı grubu 10 puanla zirvede tamamladı.

Türk temsilcisi Roma'yı 9 puanla ardından bırakırken, Alman ekibi ise 8 puanda kaldı ve Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Tek Türk takımı

Medipol Başakşehir, ülke puanının kritik bir öneme sahip olduğu bu sezonda, yoluna tek devam eden Türk takımı olmayı başardı.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da UEFA Avrupa Ligi gruplarında elenmesi sonrasında Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden tek ekip olarak kaldı.

Muhtemel rakipler

İstanbul ekibi, grubunu ilk sırada tamamlayarak son 32 turuna katılmayı başardı. Kura çekimine birinci torbadan katılma hakkı elde eden Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri de belli oldu.

Turuncu-lacivertli takımın muhtemel rakipleri, APOEL, AZ Alkmaar, Bayer Leverkusen,Cluj, Club Brugge, Kopenhag, Eintracht Frankfurt, Getafe, Ludogorets, Olympiakos, Rangers, Shakhtar Donetsk, Sporting Lizbon, Wolfsburg ve Wolverhampton olarak dikkati çekiyor.

Grubunu lider tamamlayan Medipol Başakşehir ile birinci torbada yer alan takımlar ise şunlar:

Ajax, Arsenal, Basel, Benfica, Braga, Celtic, Espanyol, Gent, Inter, LASK, Malmö, Manchester United, Porto, Salzburg ve Sevilla.

Ajax, Benfica, Inter, Salzburg, Bayer Leverkusen, Club Brugge, Olympiakos ve Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada bitiren ve son 32 turunda itibaren UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek takımlar oldular.

Avrupa Ligi son 32 tur kura çekimi 16 Aralık Pazartesi günü, İsviçre'nin Nyon şehrindeki UEFA merkezinde yapılacak.

Son 32 turunda ilk maçlar 20 Şubat, rövanş karşılaşmaları ise 27 Şubat'ta oynanacak. Son 16 turunun kura çekimi ise 28 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.