Medipol Başakşehir yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek

ATİNA (AA) - Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk oldu.

Maçın 4. dakikasında Attamah'ın kaptırdığı topla Medipol Başakşehir yarı sahasının ortasında topla buluşan Guilherme, yaklaşık 30 metreden topa çok sert vurdu. Meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

8. dakikada Edin Visca'nın sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası dışına açılan topu kontrol eden Robinho'nun sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

10. dakikada Medipol Başakşehir gole çok yaklaştı. Elia'nın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Visca, bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Jose Sa'dan dönen top yükseklik kazandı, altıpas önünde Crivelli kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

16. dakikada Medipol Başakşehir'in sağ kanattan gelişen atağında, Caiçara'nın son çizgiden ön direğe yerden yaptığı ortada Crivelli, topuğu ile topa vurdu. Kaleci Jose Sa'nın son anda müdahale ettiği meşin yuvarlak boşta kaldı, savunma topu uzaklaştırdı.

35. dakikada Medipol Başakşehir net bir fırsattan yararlanamadı. Elia, savunmanın arkasına sarkan Visca'ya pasını gönderdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Visca, altıpas önündeki Robinho'ya bekletmeden pasını attı. Robinho'nun yakın mesafeden şutunda, kaleci Jose Sa meşin yuvarlağı kornere çeldi.

42. dakikada Valbuena'nın sol taraftan kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştırdığı top ceza sahası dışına açıldı. Masouras, gelişine topa vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarı

50. dakikada Olympiakos'un sol kanattan gelişen atağında, Podence'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Valbuena'nın şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

55. dakikada Olympiakos öne geçti. Sağ kanattan Valbuena'nın kullandığı serbest atışta, Guerrero'nun altıpas önünden kafa vuruşunda, kaleci Mert topu çeldi. Arka direkte boşta kalan topu Semedo ağlara gönderdi: 1-0

63. dakikada Medipol Başakşehir etkili geldi. Clichy'nin sol kanattan yaptığı ortada top ters tarafa açıldı. Visca'nın ceza sahası içinde sağ çaprazdan bekletmeden çektiği şutta kaleci Jose Sa, köşeden topu çeldi.

66. dakikada Elia'nın pasıyla Olympiakos ceza sahası önünde topla buluşan Caiçara, çok sert vurdu. Kaleci Jose Sa, sağ köşeye giden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

74. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında, Arda Turan'ın savunmanın arkasına attığı uzun pasta topu kontrol eden Demba Ba, ceza sahasına girmeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

77. dakikada Olympiakos'un hızlı gelişen atağında Randelovic, Medipol Başakşehir ceza sahası içerisinde Vieira'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi, penaltı noktasını gösterdi. 78'inci dakikada penaltıyı kullanan Valbuena, topu ve kaleci Mert'i ayrı köşelere gönderdi: 2-0

Karşılaşma, Olympiakos'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu sonuçla şampiyonaya veda eden Medipol Başakşehir, yoluna Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.

Muhabir: Hilmi Sever