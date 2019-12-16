Medipol Başakşehir üst üste ikinci puan kaybını yaşadı

İSTANBUL(AA) - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 15. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u sahasında konuk etti.

13. dakikada Medipol Başakşehir'in sol kanattan gelişen atağında Clichy, ceza yayı önündeki Visca'ya pasını gönderdi. Visca da bekletmeden sol taraftan ceza sahasına giren Elia'nın önüne pasını attı. Bu oyuncunun yerden şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu kontrol etti.

26. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Visca'nın sol taraftan kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Ponck kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı'nın üzerinden ağlara gönderdi: 1-0.

55. dakikada İttifak Holding Konyaspor yarı sahasının ortalarından İrfan Can Kahveci'nin kullandığı serbest vuruşta, Enzo Crivelli, ceza sahası içerisinde kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

62. dakikada konuk ekibin gelişen atağında Skubic'in sağ kanattan ön direğe gönderdiği topa, Ömer Ali Şahiner kayarak vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

63. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. İttifak Holding Konyaspor'un sağ kanattan gelişen atağında, Daci'nin ceza sahası içine yaptığı ortada müsait pozisyondaki Milosevic topa kafayı vurdu. Yere de çarpan meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-1.

68. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Caiçara, ceza yayı içindeki Demba Ba'ya yerden pasını attı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı iki hamlede topu kontrol etti.

84. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Clichy'nin sol kanattan altıpas önüne gönderdiği topa iyi yükselen Demba Ba kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla uzak direk dibinden auta çıktı.

89. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında, Gökhan İnler ile verkaç yapan Visca, ceza sahası içinde topla buluştu. Visca'nın sol çaprazdan şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı iki hamlede de olsa topun kontrolünü sağladı.

90+1. dakikada ev sahibi takım net bir fırsatı daha kullanamadı. Clichy'nin sol kanattan yaptığı ortada arka direkte Caiçara, kafayla topu altıpas önüne indirdi. Demba Ba uygun pozisyonda gelişine vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90+4. dakikada ev sahibi takım sol kanattan etkili geldi. Clichy'nin ön direğe yaptığı ortada Crivelli topa kafayı vurdu. Kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Üst üste ikinci puan kaybı

Karşılaşmanın ilk yarısını Ponck'un golüyle 1-0 önde kapatan ev sahibi ekip, ikinci yarıda Milosevic'in golüne engel olamadı. Bu beraberlikle puanını 27'ye çıkaran turuncu-lacivertli ekip, averajla Beşiktaş'ın önünde ikinci sıraya yükseldi.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Galibiyet hasreti 8 maça çıkan İttifak Holding Konyaspor ise 15 puanla aynı puana sahip Kasımpaşa'nın ardından averajla 15. sırada yer aldı.

Yenilmezlik serisi 13 maça çıktı

Süper Lig'in ilk iki haftasında oynadığı maçları kaybeden ve sezona kötü bir başlangıç yapan Medipol Başakşehir, daha sonraki 13 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

Turuncu-lacivertli ekip, İttifak Holding Konyaspor ile berabere kalarak yenilmezlik serisini 13 maça yükseltti.

İstanbul ekibi, bu süreçte oynadığı 13 maçta 7 galibiyet alırken, 6 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.

Ponck ilk golünü attı

Medipol Başakşehir'in sezon başında 4 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosuna kattığı Carlos dos Santos Rodrigues (Ponck), turuncu-lacivertli formayla ilk golünü İttifak Holding Konyaspor'a attı.

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda da forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, mücadelenin 26. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Ancak bu gol, galibiyet için yeterli olmadı.