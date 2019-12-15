Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek
İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek...
İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Ligde 3 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Denizli deplasmanında aldığı beraberlikle sona eren turuncu-lacivertli takım, son 12 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı. İstanbul temsilcisi, haftaya 26 puanla dördüncü sırada girdi.
Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Martin Skrtel, Fredrik Gulbrandsen ve Arda Turan'ın bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Mahmut Tekdemir ve Robinho'nun durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.
Süper Lig'de son 7 maçında galibiyet alamayan ve yalnızca 2 puan toplayabilen teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki İttifak Holding Konyaspor ise 14 puana sahip.
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