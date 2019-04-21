Medipol Başakşehir şampiyonluk yarışında yara aldı

İSTANBUL(AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir, evinde ağırladığı Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

1. dakikada Attamah'ın kısa düşen geri pasında araya giren Vedat Muric topu kaptı. Kaleci Mert'ten de topu kurtaran bu oyuncunun, ceza sahası içinde sol çaprazdan dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

10. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Çaykur Rizespor sol kanattan kazandığı serbest vuruşu Boldrin ile kullandı. Boldrin'in arka direğe gönderdiği topu, Vedat Muric kafa ile altı pas içine çevirdi. Saadane'nin yakın mesafeden kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya gitti.

14. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında Elia'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Visca'nın bekletmeden çektiği şutta, meşin yuvarlak yan direğe çarptı ve ardından auta gitti.

23. dakikada hızlı gelişen konuk ekibin atağında sağ kanattan topla buluşan Mustafa Saymak hızla ceza sahasına girdi. Kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Mustafa'nın sağ çaprazdan yerden şutunda, top ters direk dibinden az farkla auta çıktı.

28. dakikada Clichy'nin sol kanattan kullandığı taç atışında savunmada Awaziem'in bir anlık hatasında topla buluşan Visca'nın altı pas önünde yaptığı vuruşta, kaleci Gökhan Akkan iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

37. dakikada Sol kanattan ilerleyen Elia, ceza yayı önündeki İrfan Can Kahveci'ye pasını attı. İrfan da ceza sahasına hareketlenen Visca'ya pasını gönderdi. Penaltı noktası önünde topla buluşan Visca'nın sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

40. dakikada Medipol Başakşehir'in, rakip kaleyi cepheden gören bölgeden kazandığı serbest vuruşta topun başına Visca geçti. Visca'nın kaleye çektiği sert şutta kaleci Gökhan, topu köşeden kornere çelmeyi başardı.

60. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında sol kanattaki Elia, ceza sahası içinde arka direğe yakın noktadaki Visca'ya pasını gönderdi. Bu oyuncunun kale içine sert gönderdiği topta Robinho'nun kafasına çarpan top az farkla yandan dışarıya çıktı.

62. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Abdullah Durak'ın pasıyla rakip ceza sahası önünde topla buluşan Vedat Muric, ceza sahasına girer girmez, sol ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 0-1.

63. dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Elia, ceza sahası önüne hareketlenen Emre Belözoğlu'na yerden pasını gönderdi. Bu oyuncunun gelişine ayak içiyle yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta gitti.

90+2. dakikada Mahmut Tekdemir'in ceza sahası içinde Musa Çağıran ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Hüseyin Göçek, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelerek pozisyonu izledi ve penaltı kararını verdi. 90+6. dakikada penaltı atışını kullanan Edin Visca topu ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Medipol Başakşehir şampiyonluk yarışında yara aldı

Çaykur Rizespor karşısında aldığı 1 puan ile puanını 62'ye çıkaran turuncu-lacivertli takımın, Süper Lig'de son 5 haftaya girilirken Galatasaray ile arasındaki puan farkı 3'e indi.

Medipol Başakşehir, ligde gelecek hafta sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Bu sezon 10. beraberliğini alan Çaykur Rizespor ise puanını 38'e yükseltti.

Son 4 haftada 7 puan kayıp

Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor beraberliğiyle birlikte ligde son 4 haftada 3. kez puan kaybetti.

Abdullah Avcı'nın ekibi, son 4 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile toplam 7 puan kaybı yaşadı.

Turuncu-lacivertli takım, İstikbal Mobilya Kayserispor ve Çaykur Rizespor ile berabere kalırken, deplasmanda Beşiktaş'a mağlup oldu. İstanbul ekibi bu süreçte yalnızca sahasında Atiker Konyaspor'u 2-0 yenmeyi başardı.

Visca 12. golünü attı

Medipol Başakşehir'e, Çaykur Rizespor karşısında beraberlik golünü 90+6. dakikada penaltı vuruşundan atan Edin Visca, bu sezon ligdeki gol sayısını 12'ye yükseltti.

Turuncu-lacivertli takımın bu sezon en fazla gol atan oyuncusu konumunda bulunan Visca, ligde 11 golü bulunan Robinho'yu da geride bıraktı.