Medipol Başakşehir sahasında kazandı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında yapılan maç, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

13. dakikada ceza sahası dışında kaleyi tam karşıdan gören noktadan Visca'nın yerden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

18. dakikada Aytaç Kara sağ kanattan köşe vuruşu kullandı. Mina'nın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda topu kaleci Volkan Babacan kontrol etti.

18. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanatta ceza sahası içinde rakip oyuncuyu çalımlayan Visca, pasını arka direkteki Elia'ya gönderdi. Elia'nın boş kaleye çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

28. dakikada Medipol Başakşehir etkili geldi. Ceza sahası içi sol çaprazında Elia ile verkaç yapan Adebayor'un ayak içiyle çektiği şutta top kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

35. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor gole yaklaştı. Rahman Buğra'nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Boutaib'in yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Volkan Babacan kontrol etti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve ilk yarı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

50. dakikada Medipol Başakşehir tehlikeli geldi. Caicara'nın sağ kanattan yaptığı ortada Adebayor topu kafayla ceza yayı üzerine gönderdi. Visca'nın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

84. dakikada Arda Turan, pasını ceza sahası içindeki Bajic'e gönderdi. Bajic'in ceza sahası içi sağ çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

86. dakikada sağ kanattan kullanılan taç atışında rakip oyuncuya çarpan topu ceza sahası içinde önünde bulan Boutaib'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

Kalan bölümde iki takım da yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi ve Medipol Başakşehir karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.



Muhabir: Emre Doğan