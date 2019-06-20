Medipol Başakşehir iki futbolcuyla daha yollarını ayırdı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, geride kalan sezonun devre arasında transfer edilen Serdar Taşçı ve Fedor Kudriashov'un biten sözleşmelerini yenilemedi.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, her iki oyuncuya da teşekkür edildi ve sözleşmelerinin uzatılmayacağı belirtildi.

Medipol Başakşehir'de yarım sezonda Spor Toto Süper Lig'de 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maçta forma giyen 31 yaşındaki Serdar Taşçı, skora katkı veremedi.

Rus oyuncu Kudriashov ise Spor Toto Süper Lig'de 8 maçta 1 gol attı.

Öte yandan Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor'a transfer olan eski futbolcusu Riad Bajic'e de verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti. Turuncu-lacivertlilerde 1,5 sezon kiralık olarak forma giyen Bosna Hersekli santrfor, 37 resmi maçta 12 gol kaydetti.