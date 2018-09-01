Medipol Başakşehir, Erzurum deplasmanında

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak.

Kazım Karabekir Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Bu maç öncesinde Medipol Başakşehir'in 6 puanı bulunuyor. Sezonun ilk haftasında Trabzonspor'u mağlup eden turuncu-lacivertliler, ikinci haftada Kasımpaşa'ya yenildi. İstanbul ekibi, geçtiğimiz hafta ise sahasında Akhisarspor karşısında galibiyete uzandı.

İlk 3 haftada 2 yenilgi ve 1 beraberliği bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 1 puana sahip.

Medipol Başakşehir'in geride kalan hafta oynanan Akhisarspor maçında sakatlanan Emre Belözoğlu'nun durumu belirsizliğini koruyor. Deneyimli futbolcu, hafta içindeki antrenmanların bazılarında takımla çalışmalara katıldı.

Turuncu-lacivertli takımda, cezası süren Arda Turan ile sakatlıkları bulunan Gael Clichy ve Alparslan Erdem, bu mücadelede forma giyemeyecek.

Muhabir: Hilmi Sever