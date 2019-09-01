Medipol Başakşehir deplasmanda galip

ANKARA (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği deplasmanında Medipol Başakşehir sahadan 2-1 üstün ayrıldı.

3. dakikada topla hareketlenen İrfan Can Kahveci'nin ceza yayının hemen gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Diallo gole izin vermedi.

7. dakikada serbest vuruşu paslaşarak kullanan Medipol Başakşehir'de İrfan Can, topu ceza sahasına gönderdi. Crivelli'nin kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

13. dakikada Visca'nın ara pasında sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Caiçara'nın vuruşunda top Diallo'dan döndü. Pozisyonunda devamında Crivelli, Halil İbrahim Pehlivan ile girdiği ikili mücadelede yerde kalırken, Cüneyt Çakır önce beyaz noktayı gösterdi. Çakır, pozisyonu ekrandan izledikten sonra penaltı kararını iptal etti.

28. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Sessegnon, topu soldan ceza sahasına giren Candeias'ın öne bıraktı. Portekizli futbolcunun şutunda Mert Günok, ayaklarıyla topu kornere çeldi.

29. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Stancu'nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Cüneyt Çakır bir kez daha VAR'a giderken, pozisyonun içindeki Sio'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

36. dakikada Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Sessegnon'un pasında sağ çaprazda keleciyle karşı karşıya kalan Sio'nun vuruşunda direğe de çarpan top filelerle buluştu.

Karşılaşmanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

50. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta top uzak kale direğinin hemen yanından dışarı gitti.

54. dakikada son çizgiye inen Caiçara topu ceza sahasına ortaladı. İyi yükselenen Aleksic'in kafa vuruşunda kaleci Diallo gole izin vermedi.

68. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren İrfan Can Kahveci'nin şutunda Gençlerbirliği'nin savunma oyuncusu Flavio, son anda topa ayak koydu.

73. dakikada Visca, Soner Dikmen'in müdahalesiyle ceza yayının hemen dışında yerde kaldı. Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Diallo, yerden soluna gelen topu yatarak kurtardı.

81. dakikada Visca'nın ceza sahasında yaptığı vuruşunda top Toure'nin eline çarptı. Cüneyt Çakır, pozisyonu ekrandan izledikten sonra penaltı kararı verdi.

83. dakikada penaltıyı kullanan Demba Ba, topu filelere gönderdi: 1-1

90. dakikada Medipol Başakşehir 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Çalımlarla soldan ceza sahasına giren İrfan Can'ın pasında Visca, penaltı noktası civarından yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi.

90+5. dakikada Toure'nin kısa düşen pası sonrası bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Demba Ba'nın vuruşunda Diallo, topu kornere çeldi.

Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Medipol Başakşehir ilk galibiyetini alırken, Gençlerbirliği üçüncü maçını da kaybetti.