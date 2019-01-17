Medipol Başakşehir, Abdullah Avcı'nın sözleşmesini 5 yıl uzattı

İSTANBUL (AA) - 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen imza törenine, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile teknik direktör Abdullah Avcı katıldı.

Törende konuşan ve Abdullah Avcı ile uzun zamandır birlikte olduklarını aktaran Göksel Gümüşdağ, "2014'te kulübün gelecekte vizyonu ve hayalleriyle ilgili bir planlamamız vardı. Bu planlama 5 yıllıktı. 2014-2019 arasındaki süreçte yaptığımız çalışmalar, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünü 5 yılda ülkemizde bir marka, uluslararası alanda da tanınır hale getirdi. Son 2 yıldır şampiyonluk yarışında zirveyi sürekli zorlayan bir takımız. Kurumsal yapımızın gereği olarak uzun soluklu planlamalar yapıyoruz. Bundan dolayı ayaktayız ve istikrarlı gidişimiz devam ediyor. Abdullah hoca ile geçmişte de uzun beraberliğimiz oldu bugün 2024 yılına kadar bir sözleşme imzalayacağız." ifadelerini kullandı.

Avcı'nın ve ekibinin turuncu-lacivertli kulübe çok büyük katkısı olduğundan bahseden Gümüşdağ, "Hocanın verdiği katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Başakşehir Kulübü, uluslararası kulüplerle iş birliği içinde. Bu çok önemli ve anlamlı. Karşımızda 100 yıllık çınarlar var. Hepsine saygı duyuyoruz ama 5 yılda başarı hikayesi oluşturan kulübümüzün de alkışı hak ettiğini düşünüyorum. Bu birlikteliğin Başakşehir camiasında gelecekte de çok önemli başarılara imza atacağına inanıyorum. Amacımız her yıl bu kulübü daha da büyütmek ve taraftarlarla uluslararası alanda da ses getiren bir takım olmak. Bu konuda en büyük emek hocamıza ait. Saha kısmının patronluğunu ona verdik. Biz ekonomik kısmı yönetiyoruz. Abdullah hoca ile 5 yıl beraber olmaktan mutluyduk. Kendisiyle 5 yıl daha beraber olmak isteğimizi ilettik. Kendisi de bu arzuda olduğunu söyledi. Hocamıza gelecek 5 yıldaki başarılar için şimdiden hayırlı olsun." diye konuştu.

TFF ve TBB'nin kulüplerin borçlarını yapılandırma projesi

Göksel Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB) kulüplerin borçlarını yapılandırma projesiyle ilgili görüşlerini paylaştı.

Başkan Gümüşdağ, kulüplerin faaliyetlerinin denetlenmesi için Futbol Denetleme Kurulunun oluşturulması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı yaptığım dönemde, bir finansal yapılandırma komitesi kurmuştuk. O günkü fotoğraf, 1 milyar dolarlık yani 6 milyar liralık bir borcu ön görüyordu. Gerekli önlemler alınmadığı için borç 11-12 milyar liraya ulaştı. Böyle giderse daha da büyüyecek. Yanlış yönetimlerden dolayı kulüplerin yönetim kurulları sorumlu olmalı. Denk bütçe oluşturulmalı. TFF, Futbol Denetleme Kurulu oluşturmalı. TFF, Türkiye Bankalar Birliği, Maliye ve Hazine Bakanlığından birer üye, transferlere olur vermesi lazım. Dünyada örnekleri var. Bu denetleme sonrasında TFF de UEFA'nın ceza vermesini beklemeksizin kendisi puan silmeden transfer yasağına kadar uygulamaları hayata geçirebilirse bu yapılandırma çok doğru sistem. Bu uygulama, uzun vadede Türk futbolunun kurtuluşu olabilir. Bu denetleme sistemi kurulamazsa 2 milyar dolarlık borç 2 sene sonra 3 milyar dolar olur. Denk bütçe, hesap verilebilirlik ve şeffaflık çok önemli. Başakşehir de bu konuda en şeffaf kulüplerden biridir."

Denetlenmenin önemine değinen turuncu-lacivertli kulübün başkanı, "Futbol Denetleme Kurulu mutlaka oluşması lazım. TFF'nin şu anki sisteminde bir sıkıntı var. Bir yanda 18 kulüp TFF'yi seçiyor, diğer yandan 18 kulübü transfer anlamında durduracak da yine TFF. Bu konuda TFF'yi yalnız bırakmamak lazım. Oluşturulacak kurulda birçok kurumdan üye olur ama son noktayı TFF koyar. Lisans Kurulu yeterliydi ama bugüne kadar yapmadılar. Bunu yapamazsak büyük yapılandırma işi maalesef büyük başlayıp çok kötü bitebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Göksel Gümüşdağ, teknik direktör Abdullah Avcı'nın adının başka kulüplerle anılmasıyla ilgili ise "Hocamızın adının büyük kulüpler ve camialar ile anılması bizi de mutlu ediyor. Demek ki biz hocamıza iyi bakıp, kadrosunu iyi kuruyoruz. Hocamız da bu işi teknik yeteneğiyle süsleyip, sahaya yansıtıyor ki hocamıza talip olanlar var. Uluslararası arenada da hocamıza talipler olabilir. Buna saygıyla bakarız ama şu anda en büyük hedefimiz ve odaklandığımız şey sezonu şampiyonlukla bitirmek. En büyük isteğimiz bu." şeklinde görüş belirtti.

Abdullah Avcı: Geldiğimiz nokta son derece önemli

Teknik direktör Abdullah Avcı ise turuncu-lacivertli kulüple 2006'da başlayan sürecin çok farklı bir noktaya geldiğini söyledi.

Başkan Göksel Gümüşdağ ile 2006'daki teklifle bir araya geldiklerini anlatan Avcı, "2005'te genç milli takımlarda çalışırken başkanın bana yaptığı teklif, o anki güven ortamında 1 Haziran 2006'da bir yolculuğa başladık. Önceden hikayeydi, bir çocuk büyütüyorduk. Bugün romana dönmeye başladı. 17 Kasım 2011'de A Milli Takım teknik direktörlüğüne getirildim. Sonrasında da 5 Haziran 2014'te tekrar Başakşehir Futbol Kulübünde 2. kez buluştuk. Bugün 4,5 sene sonunda geldiğimiz nokta son derece önemli. Her başarılı insanın arkasında eşi ve ailesi vardır ama başarılı teknik direktörün arkasında ona destek olan başkan ve yönetim kurulu vardır. O anlamda kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çok önemli organizasyonlar yaptıklarını aktaran tecrübeli teknik adam, şöyle devam etti:

"Son 2 senedir yarışın içindeyiz. Bütün veriler oyun anlamında bizi gösteriyor. Bu oyunu geliştirmeye çalışacağız. Dünyadaki modern futbolu oynamaya çalışıyoruz. Bunun karşılığında da 3 sene ilk yarının lideri oluyor, oyunla beraber saygıyı görüyoruz. Ekibime teşekkür ediyorum. Çok önemli futbolcularla çalışıyoruz, çok önemli organizasyonlar yapıyoruz. Kulübün, benim ve futbolcularımız adına kişisel tarihimize zenginleştirme senesine adım atmak istiyoruz. Kulübün kupa alma alışkanlığını devam ettirme, oyuncularımızın birçok yerde yaşadığı duygulara bir zenginlik koyma adına yolumuza devam edeceğiz. Umarım hem Türk futbolu hem kulübüm hem de bizim adımıza hayırlısı olur."

Abdullah Avcı, hedeflerinin bu sezonu şampiyon tamamlamak olduğunu vurgulayarak, "Aldığımız sonuçlar 2,5 sene önce hızlı bir şekilde yarışın içine itti. Oyuncu grubu ve başkanımız ile yönetim kurulu buna doğru cevap verdi. Kısa vadedeki hedefimiz, 31 Mayıs'ta ligimizi zirvede sonuçlandırmak. Kişisel tarihimizi zenginleştirmek. Bir kupa kazanmak bir kulübün kültürünü de oluşturacaktır. Ondan sonra da gelişerek devam edeceğimizi düşünüyorum. 4,5 seneye baktığımızda oyun, sıralama, istatistik olarak dengeli bir takım olduk. Bunu korumak, Avrupa'da öne çıkmak, yurt dışına oyuncu yollamak, kendi altyapımızdan oyuncu yetiştirmek beni son derece mutlu edecek. Bence yakın plandaki hedeflerden biri bu olmalı." ifadelerini kullandı.

Avcı, sözleşmesinde herhangi bir özel maddenin bulunmadığını aktararak, "Bizim sözleşmelerimizde hiçbir zaman özel madde olmaz. Bizde gönül bağı var. Biz bir aileyiz. Hiç o taraflara bakmadık." şeklinde konuştu.

İsminin büyük takımlarla anıldığının hatırlatılması üzerine Avcı, "İyi şeyler yapmak talep getiriyor, konuşuluyor. Bunlar güzel şeyler. Sadece bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

İmza töreni

Konuşmaların ardından Abdullah Avcı, kendisini 5 yıl daha turuncu-lacivertli kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Bu sırada Göksel Gümüşdağ, "Birbirimize bakmamız yetiyor. Bugüne kadar Abdullah hocanın sözleşmesinde madde ve ücret konuşulmadı. Hoca ile para konuşmadık. Genelde rakamı ben yazarım, o imzayı atar. Bugün de para konuşmadık." şeklinde görüş belirtti.

Abdullah Avcı da sözleşmesindeki ücretin lira üzerinden olduğunu söyledi.

Ayrıca imza töreninde kürsünün arkasındaki ekranda, "Zor diye bir şey yok. İmkansız zaman alır." ifadesinin yazması dikkati çekti.

Mustafa Eröğüt'e sürpriz

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün Futbol Direktörü Mustafa Eröğüt, kulübün Üst Yöneticiliğine (CEO) getirildi.

Göksel Gümüşdağ, Eröğüt ile ilgili kararı ilk kez toplantıda açıklayarak, "Uzun yıllar birlikte çalıştığımız, kulübün kurumsal hafızasına sahip olan, sevgili kardeşim Mustaf Eröğüt var. Onu uzun yıllardır futbol direktörü olarak değerlendiriyorduk. Aldığım karar gereği Başakşehir Futbol Kulübünün CEO'luğuna getirildiğini açıklamak istiyorum. Kendisinin haberi yok. Mustafa kardeşimiz, Türk futbolunda yetişmiş nadir profesyonellerden biridir." diye konuştu.

Kararın kendisi için sürpriz olduğunu ifade eden Eröğüt ise "Hocamızın mutlu gününe tanıklık etmek için buradaydık ama benim için de bir sürpriz oldu. 2006'dan beri bu ailenin bir parçasıyım. İlk günden beri bana güvenip yetki ve sorumluluk verdiler. Ben de onlara layık olmaya çalıştım. Yeni görevimde de kulübümüzün hedefleri, planları ve projelerine ulaşması için gece gündüz çalışacağım. Başkanımıza ve yönetim kurulumuza bu onuru ve gururu bana layık gördükleri için teşekkür ederim." açıklamasında bulundu.

Abdullah Avcı ve Mustafa Eröğüt, kendileri için hazırlanan pastayı başkan Göksel Gümüşdağ ile kesti.

Muhabir: Emrah Oktay