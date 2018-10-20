Medipol Başakşehir 3 maç sonra kazandı





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 1-0 yenen Medipol Başakşehir, 3 maçlık beraberlik serisine son verdi.

Turuncu-lacivertli ekip, bu galibiyetle puanını 18'e yükseltirken, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını da 1'e indirdi.

Oynadığı son 5 maçta 4. yenilgisini yaşayan Kayserispor ise 9 puanda kaldı.





- Caiçara cezalı





Medipol Başakşehir'in Brezilyalı savunma oyuncusu Junior Caiçara, Kayserispor karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Caiçara, turuncu-lacivertli takımın gelecek hafta deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.





- Arda Turan forma şansı bulamadı





Medipol Başakşehir'de 10 maçlık cezası biten ve karşılaşmanın kadrosunda yer alan Arda Turan, Kayserispor'a karşı forma şansı bulamadı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, ikinci yarıda üç oyuncu değişikliğine gitti ancak Arda'ya şans vermedi.





- Yenilmezlik serisi 12 maça çıktı





Kayserispor'u 1-0 mağlup eden turuncu-lacivertli ekibin evindeki yenilmezlik serisi 12 maça yükseldi.

Sahasında son yenilgisini geçen sezonun 21. haftasında 11 Şubat'ta Fenerbahçe'ye karşı 2-0'lık sonuçla alan Medipol Başakşehir, o günden sonra evinde oynadığı 12 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Turuncu-lacivertli ekip, bu maçlarda 9 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.