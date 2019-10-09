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Mbappe Türkiye'ye karşı oynayamayacak
Fransa Milli Takımı'nın hücum hattının önemli isimlerinden Mbappe, sakatlığı yüzünden EURO 2020 Elemeleri'ndeki İzlanda ve Türkiye maçlarında forma giyemeyecek.
Spor 09.10.2019, 09:18
ANKARA (AA) - Kylian Mbappe, Fransa Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ve Türkiye'ye karşı oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.
Teknik direktör Didier Deschamps da Paris Saint-Germain'de forma giyen 20 yaşındaki forvet oyuncusunun yerine Borussia Mönchengladbach'ın santrforu Alassane Plea'yı kadroya dahil etti.
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