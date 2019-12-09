Son Dakika

Masa Tenisi İç Anadolu Bölge Şampiyonası sona erdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen Masa Tenisi İç Anadolu Bölge Şampiyonası tamamlandı.Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'ndaki şampiyonada 20 takım karşılaştı.Müsabakalarda, kızlarda Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü...

Spor 09.12.2019, 10:06
Masa Tenisi İç Anadolu Bölge Şampiyonası sona erdi
banner230

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen Masa Tenisi İç Anadolu Bölge Şampiyonası tamamlandı.

Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'ndaki şampiyonada 20 takım karşılaştı.

Müsabakalarda, kızlarda Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü A Takımı (Kayseri) birinci, Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü B Takımı (Kayseri) ikinci, Masader (Ankara) üçüncü, Tepebaşı Belediyesi Spor Kulübü (Eskişehir) dördüncü oldu.

Erkeklerde Etimesgut Belediyespor (Ankara) birinci, Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü A Takımı (Kayseri) ikinci, Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü B Takımı (Kayseri) üçüncü, Tepebaşı Belediyesi Spor Kulübü (Eskişehir) dördüncü sırada yer aldı.

İlk dörde giren takımlar, ocak ayında Aydın'da yapılacak Masa Tenisi Gençler Türkiye Final Müsabakalarına katılacak.

#kayseri #Masa Tenisi İç Anadolu Bölge Şampiyonası
Yorumlar (0)
banner287
banner269
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 09 Aralık 2019
İmsak 06:12
Güneş 07:40
Öğle 12:39
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:50

Gelişmelerden Haberdar Olun

@