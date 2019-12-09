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Masa Tenisi İç Anadolu Bölge Şampiyonası sona erdi
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen Masa Tenisi İç Anadolu Bölge Şampiyonası tamamlandı.Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'ndaki şampiyonada 20 takım karşılaştı.Müsabakalarda, kızlarda Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü...
Spor 09.12.2019, 10:06
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen Masa Tenisi İç Anadolu Bölge Şampiyonası tamamlandı.
Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'ndaki şampiyonada 20 takım karşılaştı.
Erkeklerde Etimesgut Belediyespor (Ankara) birinci, Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü A Takımı (Kayseri) ikinci, Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü B Takımı (Kayseri) üçüncü, Tepebaşı Belediyesi Spor Kulübü (Eskişehir) dördüncü sırada yer aldı.
İlk dörde giren takımlar, ocak ayında Aydın'da yapılacak Masa Tenisi Gençler Türkiye Final Müsabakalarına katılacak.
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