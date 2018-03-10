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Marsel İlhan, Katar'da finale kalamadı

Milli tenisçi Marsel İlhan, Katar'da düzenlenen Futures Turnuvası'nda yarı finalde Alman Benjamin Hassan'a 2-0 yenildi.

10 Mart 2018 Cumartesi 12:13
Marsel İlhan, Katar'da finale kalamadı
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ANKARA (AA) - Milli tenisçi Marsel İlhan, Katar'da düzenlenen Futures Turnuvası'nda yarı finalde Alman Benjamin Hassan'a 2-0 yenildi.

Başkent Doha'daki turnuvada mücadele eden Marsel, rakiplerine set vermeden yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Alman Benjamin Hassan'a 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup olan Marsel, finale kalamadı.

Öte yandan, Japonya'nın Yokohama kentindeki 25 bin dolar ödüllü ITF Turnuvası'nda milli tenisçi Ayla Aksu ve Büyük Britanyalı partneri Harriet Dart, çift kadınlar yarı finalinde Momoko Kobori-Chihiro Muramatsu ikilisine 6-1 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup oldu.

Ayla Aksu, tek kadınlarda da Japon Moyuka Uchijima'ya 2. turda 6-4 ve 6-3'lük setlerle yenildi.

Muhabir: Halil Ibrahim Avsar

Anahtar Kelimeler:
Ayla AksuFutures TurnuvasıKatarMarsel İlhanSporTenis
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