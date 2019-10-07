Marquez MotoGP'deki 6. şampiyonluğuna ulaştı

İSTANBUL (AA) - MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 15. yarışı Tayland Grand Prix'sini kazanan Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, şampiyon oldu.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 15. ayağı, Tayland'ın Buriram bölgesindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Chang Pisti'nde 26 tur üzerinden yapıldı.

Yarışın son turları, Marquez ile Petronas Yamaha'dan Fransız Fabio Quartararo arasında büyük çekişmeye sahne oldu. İspanyol Marquez, üçüncü sıradan başladığı yarışın son turunda Quartararo'yu geride bırakmayı başardı. Marquez, 39.36.223'lük zamanıyla sezonun 9'uncu, kariyerinin 53'üncü birinciliğini yaşadığı MotoGP'de bitime 4 etap kala şampiyonluğunu ilan etti.

Yarışta Fabio Quartararo, Marquez'in 0.1 saniye gerisinde ikinci, Monster Energy Yamaha ekibinin İspanyol sürücüsü Maverick Vinales, liderin 1.3 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Sürücüler klasmanında en yakın takipçisi İtalyan Andrea Dovizioso'nun 110 puan önünde bulunan Marquez, MotoGP'de 2013, 2014, 2016, 2017 ve 2018'den sonra 6. kez mutlu sona ulaştı. Daha önce 125cc ve Moto2'de de birer zafer elde eden Marquez, kariyerinin ise 8. şampiyonluğunu yaşadı.

Öte yandan 26 yaşındaki Marquez, en fazla MotoGP şampiyonluğu yaşayan sürücüler sıralamasında 5 zafere sahip Avustralyalı Mick Doohan'ı geride bıraktı. İtalyan motosikletçilerden Giacomo Agostini 8, Valentino Rossi 7 şampiyonlukla Marquez'in önünde bulunuyor.

Sezonun 16. yarışı Japonya Grand Prix'si, 20 Ekim'de koşulacak.

Pilotlar klasmanı

1- Marc Marquez (İspanya): 325 puan

2- Andrea Dovizioso (İtalya): 215

3- Alex Rins (İspanya): 167

4- Maverick Vinales (İspanya): 163

5- Danilo Petrucci (İtalya): 162