Marmaris’in provası Miniatürk’te

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından biri olan ve 13-16 Eylül tarihlerinde Marmaris’te düzenlenecek Dünya Ralli Şampiyonası öncesinde Red Bull sporcusu Yağız Avcı, Miniatürk’te mini ralli arabasıyla bir gösteri gerçekleştirdi.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Marmaris, 13-16 Eylül tarihleri arasında Dünya Ralli Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak. Dünyaca ünlü pilotlar, yeşil ve mavinin buluştuğu Marmaris’te tozu dumana katarken Türkiye’nin en iyi ralli pilotları da Türkiye Ralli Şampiyonası’nın heyecanını yaşatacak.

Bu büyük rekabet öncesi Türkiye’nin önde gelen ralli pilotlarından Red Bull sporcusu Yağız Avcı, İBB Kültür AŞ’nin desteği ile Türkiye’nin dikkat çeken yapılarının minyatürlerinin sergilendiği Miniatürk’te mini ralli arabasıyla bir gösteri yaptı.

Avcı’nın kullandığı mini ralli arabası, tarihi yapıların önünden geçerken renkli görüntüler oluşturdu.

Türkiye Ralli Şampiyonası’nda şampiyonluğun favorisi olan Yağız Avcı, 69,5 puanla lider durumda yer alıyor.