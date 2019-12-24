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Mario Mandzukic Katar'a transfer oldu
Hırvat futbolcu Mario Mandzukic, Katar'ın El-Duhail ekibine transfer oldu.
Spor 24.12.2019, 21:11
İSTANBUL (AA) - Katar'ın El-Duhail ekibi, İtalya'nın Juventus takımından Hırvat futbolcu Mario Mandzukic'i transfer etti.
El-Duhail Kulübü, 33 yaşındaki forvet Mandzukic ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Ülkesinde Dinamo Zagreb, Almanya'da Wolfsburg, Bayern Münih, İspanya'da Atletico Madrid gibi takımlarda oynayan tecrübeli golcü, 2015'ten bu yana Juventus'ta top koşturuyordu.
Geçen sezon Juventus'ta 33 maçta 10 gol atan Mandzukic, bu yıl ise forma şansı bulamadı.
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