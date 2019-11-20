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Maradona'nın Gimnasia serüveni 3 ay sürmedi

Arjantin'in efsane futbolcularından Maradona, teknik direktörlüğünü yürüttüğü Arjantin Futbol Süper Ligi ekibi Gimnasia'dan istifa etti.

Spor 20.11.2019, 09:50
Maradona'nın Gimnasia serüveni 3 ay sürmedi
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İSTANBUL (AA) - Instagram hesabından açıklama yapan Diego Armando Maradona, eylül ayında göreve başladığı Gimnasia'dan, kulüp başkanı Gabriel Pellegrino'nun bir sonraki seçimlerde aday olmayacağını açıklaması üzerine istifa ettiğini belirtti.

Maradona, 3 aydan kısa süren teknik direktörlüğü döneminde Gimnasia ile 8 maça çıkarken sadece 3 galibiyet alabilmişti.


#spor
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