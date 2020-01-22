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Manchester City deplasmanda tek golle kazandı
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 24'üncü haftasında konuk olduğu Sheffield United'ı 1-0 yendi.
Spor 22.01.2020, 00:50
Bramall Lane Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin 2'nci devresine etkili başlayan konuk ekip Manchester City, 73'üncü dakikada Sergio Agüero'nun attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.
Ligde 2'nci sırada yer alan Manchester City, bu sonuçla lider Liverpool ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 13'e düşürdü. Sheffield United ise 33 puanda kaldı.