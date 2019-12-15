Son Dakika
Manchester City, Arsenal deplasmanında 3 golle kazandı
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Arsenal'ı 3-0 yendi.
Spor 15.12.2019, 22:03
İSTANBUL (AA) - Premier Lig'in 17. haftasında Arsenal ile Manchester City, Emirates Stadı'nda karşılaştı.
Bu sonuçla 3. sıradaki Manchester City, 35 puana yükseldi. Arsenal ise 22 puanla 9. sırada yer aldı.
Öte yandan günün diğer maçlarında Tottenham, deplasmanda Wolverhampton'ı 2-1 mağlup etti, Manchester United ise evinde Everton ile 1-1 berabere kaldı.
Namaz Vakti 15 Aralık 2019
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı