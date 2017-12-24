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Malatyaspor, Kayseri'de galip

Süper Lig'in 17. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Kayserispor'u deplasmanda 1-0 yendi.

24 Aralık 2017 Pazar 16:32
Malatyaspor, Kayseri'de galip
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KAYSERİ (AA)- ilk yarı

11. dakikada gelişen Evkur Yeni Malatyaspor atağında Pereira'nın pasında savunmanın arkasına sarkan Murat Yıldırım'ın ceza alanı içinde sol çaprazdan attığı şutta kaleci Lung topu kornere çeldi.

20. dakikada sağ kanattan topu getiren Tiago Lopes savunma arkasına sarkan Deniz Türüç'ün koşu yoluna topu gönderdi. Meşin yuvarlakla buluşan Deniz Türüç çizgiye indikten sonra kale alanına gönderdiği pasa Umut Bulut'un uçarak attığı kafa şutunda kaleci Ertaç Özbir topu güçlükle kurtardı.

22. dakikada Mina'dan topu kapan Deniz Türüç'ün ceza alanında sol çaprazdan şutunda kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı önledi.

45. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor öne geçti. Sağ kanattan Pereira'nın ceza alanına gönderdiği topa iyi yükselen Boutaib'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

ikinci yarı

53. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Atilla Turan'ın ceza alanına gönderdiği topa hareketlenen Bia'nın ön direkten yaptığı vuruşta kaleci Ertaş Özbir topu ayağıyla uzaklaştırdı.

81. dakikada Espinoza'nın ceza sahası dışından şutunda Ertaç Özbir topa hakim oldu.

Karşılaşma, Evkur Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Anahtar Kelimeler:
Evkur Yeni MalatyasporFutbolKayserisporSporSÜPER LİG
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