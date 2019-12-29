Malatyaspor Gaziantep'ten 1 puanla ayrıldı

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı, 1-1 berabere tamamlandı.

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın hastalandığından dolayı takımın başında yardımcı antrenör Cristian Petre görev aldı.

21. dakikada ev sahibi takım öne geçti. BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Mustafa Akbaş'ın kısa düşen geri pasında topu kontrol eden Kayode, kaleci Farnolle'den sıyrılarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

28. dakikada ev sahibi ekip Kenan Özer ile hızlı hücum fırsatı yakaladı ancak topu ilk rakibinden kurtaran Kenan kötü vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

49. dakikada savunmadan atılan uzun pasa Kayode hareketlendi ancak Farnolle kalesini zamanında terk etti ve topu kontrol ederek tehlikeyi önledi.

63. dakikada ceza yayının biraz gerisinde topla buluşan Donald, meşin yuvarlağı düzeltip şutunu attı ancak sağına iyi uzanan Günay topu kontrol etti.

79. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelen topu ceza yayı üzerinde kontrol eden Bifouma düzgün bir vuruşla takımına beraberliği getirdi: 1-1.

81. dakikada çalımlarla topu sürükleyen Sakıb Aytaç, sağ taraftan destek veren Bifouma'yı gördü. Bifouma çaprazdan karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu attı ancak kaleci Günay gole izin vermedi.

83. dakikada Fofana'nın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Sakıb Aytaç, kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak Günay yine kalesini gole kapattı.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.