



KONYA (AA) - Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Akhisarspor'la 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmaya ilişkin, "Bugün kazanarak sezonu tamamlamak istiyorduk ama olmadı. Üzgünüz." dedi.

Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sezonun son karşılaşmasına kazanma arzusuyla çıktıklarını ancak başaramadıklarını söyledi.

Sezonu galibiyetle tamamlamanın son derece değerli olacağını ifade eden Kocaman, şunları kaydetti:

"Ancak bunu başaramadık. Bunun üzüntüsü ve sinirini yaşıyoruz. Akhisarspor'a da geçmiş olsun diyorum. Son iki sezondur önemli başarılar elde etmiş bir takımdır. Geçen sezon iki kupa kazandılar. Bu sene de final oynadılar. Burayada küme düşmüş olarak geldiler. Akhisarspor, Türk futboluna şirin bir ilçe takımı olarak büyük renk kattı. Yeni sezonda başarılı olarak yeniden Süper Lig'e dönmelerini diliyorum. Maça bakıldığında ise topu ayağımızda çok dolandırdık. Zihinsel olarak yorulmamızı beklediler. Oyunun belli bir bölümünde de futbolcularımızda riskli hareketler başladı. Top kayıpları ve kalemize doğru Akhisarspor ataklarını gördük. İkinci yarı ise maçı daha farklı bir boyuta getirdik. Yeteri kadar pozisyon ürettik ancak öne geçmeyi başaramadık. Sezon bitti. Hayırlı uğurlu olsun. Umarım önümüzdeki sezon çok daha iyilerini başarırız. Bugün kazanarak sezonu tamamlamak istiyorduk ama olmadı. Üzgünüz."

Bir basın mensubunun yeni sezon yapılanmasıyla ilgili sorusu üzerine Kocaman, "Görüntü itibarıyla yapacağımız transferlerle birlikte, aramızdan ayrılması gereken oyuncular da olacak. Bizim için Kayserispor maçı ile başlayan ve Sivasspor maçı ile sona eren 6 haftalık süreçte yaşadıklarımız yeni sezon adına iyi bir izlenim oldu. Buna göre yönetimimizle değerlendirmelerimizi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Seneye daha iyi bir Atiker Konyaspor izlettirmek istiyoruz." cevabını verdi.





- Kahyaoğlu: "Süper Lig'e dönmenin uğraşı içerisinde olacağız"





Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu ise gelecek sezon PTT 1. Lig'de mücadele edeceklerini anımsatarak, "Böyle bir şey olmasını istemezdik. Futbolun içinde olan şeyler bunlar. Önümüzdeki sezon tekrar, uzun zamandan beri oynadığımız Süper Lig'e dönmenin uğraşı içerisinde olacağız. Öyle umuyor ve istiyorum ki inşallah tekrar bu ligin takımı oluruz. Süper Lig'in renkli takımıydık. Bir yıl sonra inşallah tekrar burada oluruz." değerlendirmesinde bulundu.



