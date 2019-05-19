



MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor ile 2-2 berabere kalan Akhisarspor'un teknik sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, "Düşündüklerimizi sahaya yansıtamadık mı sonuç da alamıyoruz. Buna da katlanmak durumunda kalıyoruz." dedi.

Kahyaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Süper Lig'de taraftarları önünde oynadıkları son maçta iyi bir sonuç almayı umduklarını ancak beklentilerinin gerçekleşmediğini söyledi.

Buldukları pozisyonların çoğunu değerlendiremediklerini dile getiren Kahyaoğlu, "Skor elde ediyoruz ama devamını getiremiyoruz. Bu yıl işler kopuk kopuk oluyor. Bir türlü olumlu sonuçlandıramıyoruz. Aynı şeyi bugün de yaşadık. Düşündüklerimizi sahaya yansıtamadık mı sonuç da alamıyoruz. Buna da katlanmak durumunda kalıyoruz." diye konuştu.

- Hikmet Karaman: "Nihayetinde iyi bir maç oldu"





İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, karşılaşmada fazla forma giyemeyen oyuncularına şans vermeye çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:



"İlk 20 dakika bizim kontrolümüzde geçen ve oyuncularımızın da keyif aldığı bir oyun türü... Ancak golü yedikten sonra iyi oynamadık. İkinci 45 dakikada ise kaçırdığımız çok fazla şans var, kaleci Fatih'in de başarılı olduğu... Nihayetinde iyi bir maç oldu. Nurettin'in, Emre'nin, kaleci Muammer'in, 8 aydır oynamayan Sakıb'ın oynaması bizim adımıza son derece sevindirici. Akhisarspor'a bundan sonraki sezonda başarılar dilerim."