



ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig normal sezonun 34. ve son haftasında konuk ettiği Osmanlıspor'a 4-1 yenilen Adanaspor'un teknik direktörü Eyüp Arın, rakiplerinin galibiyeti hak ettiğini söyledi.

Arın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 2018-2019 sezonunu Osmanlıspor maçıyla sonlandırdıklarını ifade etti.

Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen takımları tebrik eden Arın, play-off'a kalan ekiplere başarılar diledi, küme düşen takımlara da geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Arın, "Ligin son haftasında camiamızı sevindirmek için bu maça hazırlanmıştık ama nihayetinde Osmanlıspor bizden daha üstün ve istekli oyun oynadı. Rakibimiz hak ettiği bir galibiyet aldı. Bizleri sezon boyunca destekleyen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.





- Özköylü: "Sahada güzel işler oldu"





Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, keyifli ve güzel bir maç oynandığını dile getirdi.

Güzel bir havada mücadele ettiklerini aktaran Özköylü, şunları kaydetti:

"Kendi adımıza lig boyunca az şans bulan ve şans bulamayan oyuncularımızı görmek istedik. Onların hazır olduklarını görmek bizi mutlu etti. Sahada güzel işler oldu. Neticesinde güzel bir 3 puanla ligi bitirdik. Önümüzde play-off maçları var. Gazişehir Gaziantep ile eşleştik. İnşallah Süper Lig'i sonuna kadar kovalamak için elimizden geleni yapacağız."

Özköylü, daha önce çalıştırdığı takımlardan Adana Demirspor'un da play-off etabına kaldığının hatırlatılması üzerine, "Adana Demirspor da son dönemde gösterdiği performansla play-off'a kaldı. Hayırlısı olsun. Artık olayın rengi daha başka. Biz kendimize göre planlarımızı yapacağız. İnşallah ilk maçta Gaziantep'ten avantajlı skorla Ankara'ya dönmeye çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.



