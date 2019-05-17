



BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 34. ve normal sezonun son haftasında, konuk ettiği Eskişehirspor'u 3-2 yenen Boluspor'un teknik direktörü Orhan Kaynak, sezonun son maçını 3 puanla kapattıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, kalan haftalarda genç oyunculara şans vermeye çalıştıklarını aktardı.

Boluspor'a geldiği günden bu yana önce iyi oynama hedefinde olduklarının altını çizen Kaynak, "Hep önce iyi oyun oynayalım, sonra sonuçlar gelir diye düşündük. Play-off şansını bile yakalama durumumuz da oldu. O potaya da girdik, yakalama şansımız vardı. Tabii iddiamız kaybolunca bundan önceki maçlar iyi geçmedi. Sezonun son maçını 3 puanla kapattığımız için mutluyum. Oyuncularımı kutluyorum." diye konuştu.





- Eskişehirspor cephesi





Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, karşılaşmayı değerlendirerek, "İlk devre özellikle girmiş olduğumuz çok sayıda pozisyon vardı. Maalesef değerlendiremedik. Çok net karşı karşıya yakaladığımız 4 pozisyon vardı. Bir tane penaltı pozisyonu vardı bana göre. Ama tekrar bir daha bakmamız lazım." dedi.

Sezon boyunca oyuncularının üzerinde olan o yük ve yorgunluğun bugün, geçtiğimiz hafta ve daha önceki hafta oynadıkları maçlarda çok net bir şekilde gözüktüğüne dikkati çeken Çapa, şunları kaydetti:

"Oyuncularımız, lig bir an önce lig bitsin de artık biz de deşarj olalım düşüncesine sahiplerdi. Bunu da özelikle oynamış olduğumuz son 3 karşılaşmada çok net bir şekilde gördük. Amacımıza ve hedefimize ulaştığımız için gayet mutluyuz. Sezon başı ve ortasında istediğimiz şekilde çalışamadık. Ne sezon başında çalıştığımız oyuncularla lige başlayabildik, ne de devre arasında çalıştığımız oyuncularla ikinci devreye başlayabildik. Tamamen o günün şartları ne gerektiriyorsa onları yapmak zorunda kaldık. Bundan dolayı da vermiş olduğumuz sözü yerine getirdiğimiz ve bu büyük camianın bize olan güvenlerini hayal kırıklığına bırakmadığımız için kendi adıma ve teknik ekip adına mutluyuz."



